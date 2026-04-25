Premiéra: Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov
Predstavenie sa pozerá na neposlušnosť nie ako na problém, ale ako na priestor slobody, imaginácie a detského vzdoru voči svetu dospelých.
Autor TASR
Bratislava 25. apríla (TASR) - Bratislavské Divadlo P. O. Hviezdoslava (DPOH) premiéruje v sobotu inscenáciu Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov. Veselý titul s pesničkami režíroval Matej Truban, ktorý je tiež autorom divadelnej adaptácie rovnomennej knihy spisovateľa Dušana Taragela a ilustrátora Jozefa Gertli Danglára.
„Na pomoc zúfalým mamám a otcom do domácností ťažko skúšaných vlastnými deťmi prichádzajú zasiahnuť na slovo vzaté odborníčky a odborníci z Úradu boja s detskou neposlušnosťou pod vedením nekompromisného doktora Kruma,“ približuje divadlo inscenáciu pre deti aj ich rodičov, v ktorej sa zoči-voči tímu odborníkov s podivnými metódami prevýchovy postaví hŕstka neposlušných detí.
Predstavenie sa pozerá na neposlušnosť nie ako na problém, ale ako na priestor slobody, imaginácie a detského vzdoru voči svetu dospelých. „Námet, s ktorým sme ako inscenačný tím pracovali, je rozhodne špecifický, prinajmenšom tým, že odráža svet detí i dospelých - a na nič sa pri tom nehrá. Nie je infantilný, neskresľuje pohľad na svet, nekladie nám dlaň cez oči. To ma ako tvorcu zaujíma od počiatku. Verím totiž, že divadlo dokáže byť práve tým priestorom, ktorý borí hranice medzi generáciami,“ hovorí Truban, režisér a autor adaptácie, ktorá spája smiech, napätie, absurditu a fantáziu.
„V duchu obrátenej logiky a irónie obľúbenej knihy autora Dušana Taragela, na ktorej vyrastala generácia dnešných rodičov a budúcich rodičov, nie je naša inscenácia vôbec ‚rozprávkovo‘ osladená. Priam naopak. Nevylúšti za vás odveký neriešiteľný rébus, ako vychovávať alebo nevychovávať deti, ale dá sa pri nej schuti zasmiať a spomenúť si na to, že urputná výchova toho často viac pokazí,“ zhodnotila divadelnú novinku umelecká riaditeľka DPOH Veronika Kolejáková.
Dodala, že režiséra Mateja Trubana si v divadle vybrali ako predstaviteľa generácie súčasného bábkového divadla. „Je to generácia, ktorá v ničom nepodceňuje detské publikum a drzo žmurká na ich takzvaný ‚sprievod‘, lebo aj dospelé obecenstvo si do hľadiska berie svoje vnútorné dieťa, ktoré sa chce zabaviť. V tomto prípade sa celkom určite nudiť nebude,“ poznamenala Kolejáková.
V predstavení účinkujú Daniela Gudabová, Lenka Libjaková, Juraj Hrčka, Peter Martinček, Michal Noga a Michal Spielmann. Autorom hudby je Daniel Špiner. Texty piesní napísala Hana Launerová, scénu s kostýmami navrhla Michaela Truban Zajačková. Tvorivý tím dopĺňa Andrea Szente, ktorá pripravila choreografie.
