Premiéra Zlatovlásky v Bratislave, divákov čaká romantická sága

Bratislava 4. marca (TASR) - Nové spracovanie klasického rozprávkového príbehu Zlatovláska mieri do slovenských kín. Česko-slovenská snímka režiséra Jana Těšitela a scenáristky Lucie Konášovej, ktorá môže divákov zaujať osobitým vizuálnym spracovaním, vizuálnymi efektmi, dobrodružným príbehom i vtipnými scénami, mala v utorok slávnostnú premiéru pred bratislavským publikom.



Konášová pre TASR potvrdila, že diváci sa môžu tešiť na oveľa modernejšie a svižnejšie rozprávanie na filmovom plátne oproti príbehu, ktorý ponúkla pôvodná televízna rozprávka z roku 1973. "Bola skutočne veľmi skromná a vychádzala z vtedajších možností Československej televízie. Stavebne to bol žáner muzikálu, zatiaľ čo ja rozprávam epický príbeh," vysvetlila scenáristka.



Pozornosť v novom filmovom spracovaní Zlatovlásky zamerala hlavne na tému dospievania mladého chlapca v muža. "Ako Jurko prechádza akýmsi iniciačným procesom, až sa z neho stane skutočný rytier, ktorý je ochotný položiť život za svoju lásku, a to mu prinesie vyslobodenie a návrat späť do života. Je to romantická rytierska sága," podčiarkla Konášová, ktorá sa podpísala aj pod scenár vianočného hitu Anjel Pána (2005).



V úlohe temného kráľa sa v Zlatovláske predstaví Ján Jackuliak. "Hrám krutého kráľa, negatívnu úlohu, čo robím pomerne často. Je tam veľa akčných scén, veľa kaskadérskych vecí, rozprávačských vecí, naozaj krásna práca s kamerou," zhodnotil novú rozprávku, ktorá podľa herca môže osloviť aj dospelého diváka svojou vizuálnosťou či detailne prepracovanými kostýmami.



Cisára - nepríjemného vládcu stvárňuje ďalší Slovák Marián Mitaš, ktorý ocenil spoluprácu s režisérom Zlatovlásky. "Honza Těšitel je skvelý režisér a keď na scénu nabehol, mal všetko absolútne premyslené, presne vedel, čo chce natočiť," dodáva Mitaš k filmovej novinke, ktorú si u našich západných susedov pozrelo vyše 114.000 divákov.



Výpravnú rozprávku nakrúcali v Českej republike, na mnohých miestach na Slovensku i v Taliansku.



Zlatovlásku prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť Magicbox Slovakia od 6. marca.