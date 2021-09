Premiérová akcia Na kolesách proti rakovine v Petržalke

Bratislava 8. septembra (OTS) - Nad podujatím prevzal záštitu starosta m. č. Petržalka Ján Hrčka. Tento projekt finančne podporila Mestská časť Bratislava-Petržalka – miesto, kde to žije.Všetkých nás iste potešila patrónka kampane, paralympijská športovkyňa-strelkyňa Veronika Vadovičová ziskom zlatej medaily na POH v Tokiu.V aktívnej spolupráci s Kultúrnymi zariadeniami Petržalka, Mestskou políciou Bratislava, mediálnymi partnermi Rádio Regina Západ a Petržalskými novinami je pripravený pre všetkých účastníkov bohatý športový a kultúrny program na Námestí Republiky.Najbližšia zastávka k Námestiu republiky je Markova (linky 96, 68, 99). V blízkosti sú aj zastávky Švabinského, Romanova (68, 83, 95, 99, 96), prípadne trochu vzdialenejšie Stn. Petržalka (93, 94, 91, 191) a Tupolevova (98).Program o 10. hodine otvoria príhovormi starosta m. č. Petržalka Ján Hrčka a prezidentka Nadácie Výskum Rakoviny Margita Klobušická.Celý program pod taktovkou známeho a obľúbeného moderátora Stana Gálisa sa bude niesť v zábavnom duchu. Začne sa rohýbaním telesných schránok pod taktovou cvičiteľky zumby pani Gabiky Czinovej. Koho by nepotešili vystúpenia legendárnej skupiny Lojzo, či vokálnej skupiny Close Harmony Friends. Najmä deti určite zaujme známy kúzelník Peter Šesták, mimochodom tiež Petržalčan. Dych divákom bude vyrážať majster sveta v cyklotriale Ján Kočiš pri skokoch na bicykli cez prekážky umelé aj ľudské!Symbolické jazdy na počesť paralympijského víťaza v cyklistike, onkologického pacienta Radovana Kaufmana sú pripravené v dvoch variantoch. Na tzv. “malej” jazde na chodníkoch námestia očakávame najmä deti na rôznych kolieskových približovadlách (kolobežky, odrážadlá, trojkolky, atď.), ale aj rodičov s kočíkmi, našich telesne postihnutých spoluobčanov na vozíkoch, atď. O štart “malej” jazdy a ocenenie jej účastníkov sa postará pán starosta Ján Hrčka.Veľká jazda pod záštitou Mestskej polície Bratislava, okresné veliteľstvo BA V povedie ulicami Petržalky a po obľúbenej hrádzi Dunaja. Kolesá sa budú krútiť pohodlným tempom, nebudú to preteky. Ďakujeme priateľom z Cyklokoalície a ďalších cyklo-organizácií za výbornú spoluprácu pri organizovaní “veľkej” jazdy.Charitatívnym partnerom kampane je Nadácia Výskum Rakoviny a cieľom finančnej zbierky, ktorá bude prebiehať aj v Petržalke s pomocou dobrovoľníkov z rôznych organizácií, je zakúpenie lasera v hodnote 30 tisíc eur na cielenú izoláciu nádorových buniek pacientov. Pôjde o nadstavbové rozšírenie výkonného prietokového cytometra, dôležitého prístroja, ktorý pomáha pri rozpoznaní a charakterizácii nádorových buniek v rôznych typoch krvných nádorov, zlepšuje diagnostiku a tým aj liečbu pacienta.Do videnia na Námestí Republiky v Petržalke!