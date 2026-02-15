< sekcia Regióny
Premiéry v DAB doplní výstava obrazov Mareka Ormandíka

Nitra 15. februára (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre ponúkne k svojim dvom marcovým premiéram aj vizuálny zážitok. Pripravuje výstavu veľkorozmerných diel významného slovenského maliara Mareka Ormandíka, ktoré sú inšpirované pripravovanými inscenáciami Rev, vresk a brud s premiérou 20. marca a V mene Ballu s prvým uvedením 27. marca.
Ako uviedlo DAB, pôjde o kompaktnú výstavu na jednom z poschodí divadla. Výtvarné diela nebudú visieť na stene, ale budú tvoriť bloky. „Obrazy nebudú ilustráciami k inscenáciám. Zaoberal som sa iba určitou časťou témy, ‚vôňou‘, ktorú som následne pretavil do vlastnej kreativity, práce a tvorby. Na základe toho vzniklo viacero nezávislých výstupov, ktoré spája motív oboch divadelných hier,“ povedal o svojej tvorbe pre DAB Ormandík.
Témou inscenácie Rev, vresk a brud sú slovenské balady. Hra V mene Ballu zasa ponúkne adaptáciu próz oceňovaného slovenského spisovateľa Ballu a príbehy z prostredia juhoslovenských malomiest. „Tieto témy sú mi blízke. Som figuratívny maliar a často spracovávam motív tela a zlé konce, podobne ako v baladách sú tiež súčasťou mojej celoživotnej tvorby,“ skonštatoval výtvarník.
Ako doplnil, pri tvorbe diel pracuje s myšlienkami, ktoré sa týkajú balád, ľudského tela či rozprávok. „Baví ma, keď má obraz v sebe kúsok príbehu, keď nesie napätie alebo problém. Teraz je to navyše spojené so špecifickým priestorom divadla. Je to veľmi zaujímavá spolupráca a ja dúfam, že sa mi podarí vytvoriť dobré a silné obrazy. Všetko ostatné je druhoradé,“ dodal Ormandík.
