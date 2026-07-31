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Prenčov si pripomenie 760. výročie prvej písomnej zmienky

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

V programe nebudú chýbať ani vystúpenia viacerých folklórnych skupín.

Autor TASR
Prenčov 31. júla (TASR) - V Prenčove v okrese Banská Štiavnica pripravujú oslavy 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Ich súčasťou bude aj festival Podsitnianske dni hojnosti. Starostka Alena Ciglanová priblížila, že obecné slávnosti sa uskutočnia v sobotu 8. augusta.

Súčasťou osláv bude stretnutie rodákov aj slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva, počas ktorého odovzdajú viaceré ocenenia. „Budeme odovzdávať cenu obce, starostky obce, čestné občianstvo,“ priblížila Ciglanová.

Súčasťou osláv bude aj tradičný festival, ktorý má v regióne už viac ako 20-ročnú históriu. Ciglanová dodala, že v programe nebudú chýbať ani vystúpenia viacerých folklórnych skupín, či predaj produktov regionálnej značky Hont.
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