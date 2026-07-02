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Prenčov: Pitnú vodu možno používať len na základné potreby
Zatiaľ pitnú vodu podľa obce akumulujú vo vodojeme, aby zabezpečili jej prísun pre obyvateľov čo najskôr.
Autor TASR
Prenčov 2. júla (TASR) - Na území obce Prenčov v Banskoštiavnickom okrese v súčasnosti pre nedostatok pitnej vody vyhlásili mimoriadnu situáciu. Zároveň platí zákaz používať ju na iné ako základné ľudské potreby. TASR o tom vo štvrtok informovala starostka Alena Ciglanová.
Dodala, že je to pre pretrvávajúce suché počasie a nedostatok dažďa. S tým súvisí následný nedostatočný prítok pitnej vody zo zdroja prameňa, ktorým zásobujú verejný vodovod. „Vodojem bol úplne vyprázdnený. Uzatvorili sme ho, aby sa pitná voda naakumulovala v nádrži a mohli sme prívod pitnej vody spustiť pre celú obec v čo najkratšom čase,“ objasnila samospráva na svojej oficiálnej webstránke. Aktuálne je preto nevyhnutné zabezpečiť do Prenčova dovoz pitnej vody na nevyhnutné základné potreby cisternami vodárenskej spoločnosti.
Zatiaľ pitnú vodu podľa obce akumulujú vo vodojeme, aby zabezpečili jej prísun pre obyvateľov čo najskôr. „Momentálne je všeobecný nedostatok pitnej vody a vodárenská spoločnosť neodkáže zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou plynule,“ uviedla. Keď bude pitná voda dostupná, budú občanov informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu.
Ako ďalej samospráva poznamenala, spotreba pitnej vody sa počas posledného júnového víkendu neúmerne zvýšila a niekoľkonásobne prevyšuje prítok. V ozname zároveň zdôraznila, že pri zistení porušenia zákazu používať vodu iba na základné ľudské potreby bude nasledovať správne konanie na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici.
Na území Slovenska je aktuálne vyhlásených deväť mimoriadnych situácií z dôvodu nedostatku pitnej vody, povodní a veterných smrští. Pre TASR to uviedol hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann. Mimoriadnu situáciu vyhlásili okrem Prenčova v obciach Víťaz, Jarovnice, Makov, Lacková, Hniezdne a v mestách Lipany, Prešov a Sereď.
Dodala, že je to pre pretrvávajúce suché počasie a nedostatok dažďa. S tým súvisí následný nedostatočný prítok pitnej vody zo zdroja prameňa, ktorým zásobujú verejný vodovod. „Vodojem bol úplne vyprázdnený. Uzatvorili sme ho, aby sa pitná voda naakumulovala v nádrži a mohli sme prívod pitnej vody spustiť pre celú obec v čo najkratšom čase,“ objasnila samospráva na svojej oficiálnej webstránke. Aktuálne je preto nevyhnutné zabezpečiť do Prenčova dovoz pitnej vody na nevyhnutné základné potreby cisternami vodárenskej spoločnosti.
Zatiaľ pitnú vodu podľa obce akumulujú vo vodojeme, aby zabezpečili jej prísun pre obyvateľov čo najskôr. „Momentálne je všeobecný nedostatok pitnej vody a vodárenská spoločnosť neodkáže zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou plynule,“ uviedla. Keď bude pitná voda dostupná, budú občanov informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu.
Ako ďalej samospráva poznamenala, spotreba pitnej vody sa počas posledného júnového víkendu neúmerne zvýšila a niekoľkonásobne prevyšuje prítok. V ozname zároveň zdôraznila, že pri zistení porušenia zákazu používať vodu iba na základné ľudské potreby bude nasledovať správne konanie na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici.
Na území Slovenska je aktuálne vyhlásených deväť mimoriadnych situácií z dôvodu nedostatku pitnej vody, povodní a veterných smrští. Pre TASR to uviedol hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann. Mimoriadnu situáciu vyhlásili okrem Prenčova v obciach Víťaz, Jarovnice, Makov, Lacková, Hniezdne a v mestách Lipany, Prešov a Sereď.