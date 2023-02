Prenčov získal z envirofondu 2,09 mil. eur na dobudovanie kanalizácie

Prenčov 6. februára (TASR) – Obec Prenčov v okrese Banská Štiavnica získala z Enivromentálneho fondu takmer 2,09 milióna eur na vybudovanie čistiarne odpadových vôd (ČOV) a dobudovanie kanalizácie. Zmluva medzi oboma subjektmi je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).



Ako pre TASR uviedla starostka Alena Ciglanová, príspevok z envirofondu im pomôže ukončiť všetky potreby v odkanalizovaní a čistení splaškových vôd v obci. "Doteraz máme odkanalizovaných len niečo viac ako polovicu domácností a malá čistiareň odpadových vôd slúži len pre obyvateľov jednej ulice," povedala. Prenčov má asi 640 obyvateľov, v hornej časti obce spravuje aj pomerne veľký domov sociálnej starostlivosti.



Obec podľa starostky v najbližších dňoch vyhlási verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Ak by prebehlo bez problémov, stavať by sa mohlo začať niekedy na jeseň tohto roku. Dodávateľ má potom povinnosť ukončiť stavbu do jesene 2025.