Prenocovaní v Hriňovej je viac ako pred pandémiou, tvrdí primátor

Hriňová 27. septembra (TASR) – Návštevnosť južnej časti Podpoľania sa vrátila k stavu pred pandémiou nového koronavírusu a má tendenciu zvyšovať sa. Pre TASR to uviedol primátor mesta Hriňová v Detvianskom okrese Stanislav Horník.



Pripomenul, že podľa počtov z priznaní k dani z ubytovania na území mesta Hriňová je zrejmé, že počet prenocovaní je vyšší ako pred pandémiou. Podľa neho v roku 2019 to bolo 3460 prenocovaní, v roku 2020 bolo 3495 a v roku 2021 zas 5323. Ako dodal, k 21. septembru tohto roka bolo v Hriňovej 4410 prenocovaní. "Predpokladáme, že k najväčším lákadlám patrí návšteva Chránenej krajinnej oblasti Poľana s národnými prírodnými pamiatkami," spomenul. Patria sem tiež podľa jeho slov aj športové vyžitie a tradičné kultúrne podujatia na Podpoľaní. "V Hriňovej je vysoko navštevované podujatie Gazdovanie na Hriňovských lazoch," podotkol. Základnou myšlienkou letného podujatia je prezentácia starých remesiel a spôsobov hospodárenia na Podpoľaní.



Primátor zdôraznil, že v poslednom období odovzdali do užívania tri nové objekty využívané pre potreby cestovného ruchu. Sú to Hriňovská drevenica profesora Štefana Nosáľa, turistická útulňa Poľana a aj turistická ubytovňa na mestskom štadióne v Hriňovej. Ako doplnil, letné kúpalisko v Hriňovej tento rok navštívilo takmer 20.000 návštevníkov. "K využívaným športovým zariadeniam patrí aj novovybudovaná multifunkčná športová plocha s prekrytím," konštatoval.



Poznamenal tiež, že na základe zmluvy o spolupráci z rozpočtových prostriedkov Banskobystrického samosprávneho kraja je projekt na zatraktívnenie miesta a zvýšenie bezpečnosti na Národnej prírodnej pamiatke vodopád Bystrô. Inštalované budú podľa neho výstupové schody, zábradlia a informačné tabule. "Predpokladáme, že aj táto investícia priláka pod Poľanu nových návštevníkov," uzavrel Horník.