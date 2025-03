PREPADLI HENDIKEPOVANÉHO MUŽA: Dvojici hrozí trest až na 12 rokov

Trebišov 4. marca (TASR) - Zo zločinu lúpeže spáchaného formou spolupáchateľstva obvinil policajný vyšetrovateľ dvoch Trebišovčanov vo veku 18 a 19 rokov. Obvinení podľa polície po vzájomnej dohode 27. februára krátko po polnoci pri jednom z nákupných centier v Trebišove pristúpili k 31-ročnému mužovi, ktorému násilím strhli tašku prevesenú cez telo.



"O tašku chvíľu spolu zápasili, ale nakoniec sa obvineným mladíkom podarilo tašku z rúk poškodeného vytrhnúť a z miesta ušli. Našťastie, poškodený muž so zdravotným postihnutím pri tomto lúpežnom prepadnutí neutrpel žiadne vážne zranenia, len drobné škrabance, a bola mu spôsobená materiálna škoda vo výške približne 37 eur," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Dvojica podozrivých v krátkom čase po skutku skončila v rukách mužov zákona a vyšetrovateľ Policajného zboru ich zadržal. Policajti odcudzené veci - tašku, v ktorej bola peňaženka s osobnými dokladmi - následne zaistili a vrátili poškodenému.



Obvinení putovali do policajnej cely s návrhom na ich väzobné stíhanie. Sudca Okresného súdu v Trebišove pre prípravné konanie sa s návrhom prokurátora stotožnil a vydal príkaz na ich vzatie do väzby. "Za tento zločin lúpeže spáchaného na chránenej osobe hrozí podľa Trestného zákona trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Obaja sú stíhaní väzobne," konštatovala Mésarová.