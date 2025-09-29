< sekcia Regióny
PREPADLI TAXIKÁRA: Polícia v Sučanoch obvinila trojicu mladíkov
K prepadnutiu došlo v pondelok 22. septembra po tom, čo taxikár priviezol trojicu mužov z Martina do Sučian.
Autor TASR
Sučany 29. septembra (TASR) - Martinským policajtom sa podarilo zadržať trojicu mužov, ktorí majú na svedomí minulotýždňové lúpežné prepadnutie 22-ročného taxikára v Sučanoch. Informovala o tom žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.
K prepadnutiu došlo v pondelok 22. septembra po tom, čo taxikár priviezol trojicu mužov z Martina do Sučian. Keď vodič začal vyťahovať peňaženku z dverí vozidla, jeden z mužov sediaci na zadnom sedadle ho mal zozadu udrieť do hlavy. „Druhý muž sediaci vedľa vodiča mal vziať finančnú hotovosť z odkladacieho priestoru medzi sedadlami. Po tomto sa dali všetci traja na útek. Vodič z osobného auta utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie v nemocnici,“ priblížila polícia.
Doplnila, že dôslednou operatívno-pátracou činnosťou sa podarilo martinským policajtom páchateľov stotožniť a následne obmedziť na osobnej slobode. „V súvislosti s touto udalosťou vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Martine vzniesol trom mužom vo veku 22, 20 a 19 rokov obvinenie zo zločinu lúpeže spáchaného formou spolupáchateľstva a zároveň spracoval podnet na ich väzobné stíhanie,“ dodala polícia.
