PREPADLI ZLATNÍCTVO: Z centra Košíc vzali lupiči šperky za 40.000 eur
Policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre zločin lúpeže.
Autor TASR
Košice 5. decembra (TASR) - K ozbrojenej lúpeži došlo vo štvrtok (4. 12.) popoludní v zlatníctve v centre Košíc. Lupič si odniesol desiatky prsteňov zo žltého kovu, predbežná škoda bola vyčíslená na 40.000 eur. Potvrdila to košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
"Po tom, čo predavačky jedného zo zlatníctiev predložili doposiaľ neznámemu páchateľovi palety s prsteňmi, ten z ľavého vrecka svojej bundy vytiahol doposiaľ nezistenú strelnú zbraň, pravdepodobne však plynovú pištoľ, a so slovami 'a teraz to nie je sranda, stoj, ani sa nepohni', neznámu zbraň nabil a po celý čas nabitou zbraňou striedavo mieril na obidve predavačky," uviedla hovorkyňa.
Následne muž vytiahol papierovú tašku a prikázal predavačkám, aby do nej ukladali prstene, pričom im v tom sám pomáhal. Vyrušil ho však ďalší pracovník predajne, páchateľ sa zľakol, vzal tašku, v ktorej mal uložených 82 dámskych a pánskych prsteňov zo žltého kovu a chcel z predajne ujsť.
"Pracovník predajne sa za ním rozbehol, a vtedy na neho páchateľ jedenkrát vystrelil z pravdepodobne plynovej zbrane, a potom aj s lupom ušiel na doposiaľ neznáme miesto," priblížila Ivanová s tým, že nikto z pracovníkov neutrpel zranenia.
Policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre zločin lúpeže. Keďže prebiehajú procesné úkony, bližšie informácie podľa hovorkyne aktuálne nie je možné poskytnúť.
