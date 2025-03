Prepadnutie benzínky v Trebišove: Muž tvrdil, že má bombu

Trebišov 13. marca (TASR) - Zo zločinu lúpeže obvinila polícia 50-ročného muža z okresu Trebišov. Na čerpacej stanici v Trebišove mal od zamestnankyne pod hrozbou násilia opakovane žiadať tržbu. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.



"Vyhlásil, že má pri sebe bombu, ktorá do desiatich sekúnd vybuchne, pričom ruku mal vo vrecku a tvár si maskoval golierom bundy," uviedla polícia. Muž si pred tým vzal z regálu čokoládu a skryl ju do vrecka. Prípad sa stal v nedeľu (9. 3.).



"Keď peniaze nezískal, odišiel a pred budovou čerpacej stanice ukradnutú čokoládu zahodil. Podľa doterajšieho vyšetrovania si zrejme 'nemiestne zažartoval', no spôsob, akým to urobil, už na vtip vôbec nevyzeral," skonštatovala polícia.



Policajti podozrivého muža rýchlo vypátrali a zadržali. V prípade dokázania viny mu hrozí trest tri až osem rokov za mrežami.