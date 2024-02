PREPADOL MUŽA V MARINGOTKE: Ulúpil iba 10 eur

Lomnička 29. februára (TASR) - Muža bývajúceho v maringotke v obci Lomnička neďaleko Starej Ľubovne prepadol mladík, polícia ho obvinila. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že incident sa stal v utorok (27. 2.) popoludní, poškodeným je 52-ročný muž.



"Vtedy neznámy mladík vstúpil do obydlia a fyzicky muža napadol. Žiadal od neho peniaze s tým, že ak ich nedostane, zabije ho. Napadnutému mužovi sa podarilo ujsť, no mladík ho dobehol a opätovne pod hrozbou násilia žiadal peniaze. Muž tak násilníkovi odovzdal desať eur, ktoré mal pri sebe, a ten následne odišiel preč," priblížila hovorkyňa.



Okresný vyšetrovateľ v Starej Ľubovni v prípade začal trestné stíhanie pre zločin lúpeže. Vyšetrovaním sa zistilo, že skutku sa mal dopustiť 21-ročný muž z obce Lomnička. Toho polícia v krátkom čase vypátrala a zadržala. Po vykonaní potrebných procesných úkonov bol umiestnený do cely policajného zaistenia. "Ak sa podozrivému mužovi vina preukáže, hrozí mu podľa zákona trest odňatia slobody na tri až osem rokov," uzavrela Ligdayová.