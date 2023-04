PREPADOL ZÁLOŽŇU: Polícia pátra po páchateľovi lúpeže v Bratislave

Bratislava 27. apríla (TASR) - Polícia vyšetruje okolnosti pondelkového (24. 4.) lúpežného prepadnutia záložne na Fedinovej ulici v Bratislave a zároveň pátra po neznámom páchateľovi. Ten svojím konaním spôsobil škodu v celkovej výške 16.835 eur. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



Neznámy muž mal podľa polície vojsť do priestorov záložne so zapálenou dymovnicou v ruke, v dôsledku čoho došlo k zadymeniu vnútorných priestorov. "Pracovníčka sa z obavy o svoj život a zdravie uzamkla v zadnej časti, pričom páchateľ následne rozbil sklenenú výplň vitríny a odcudzil celkovo 77 kusov prsteňov," priblížil Szeiff.



V prípade, že občania disponujú informáciami, ktoré by mohli pomôcť k objasneniu tohto skutku, môžu ich oznámiť polícii na bezplatnom čísle 158 alebo osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení.