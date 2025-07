Preplatky za teplo vo Vranove nad Topľou dosiahli 800.000 eur

Vranov nad Topľou 9. júla (TASR) - Vo Vranove nad Topľou vyplácajú v tomto období preplatky za dodávku tepelnej energie z uplynulej vykurovacej sezóny. Celkový objem preplatkov dosiahol približne 800.000 eur. Ako pre TASR uviedol primátor Ján Ragan, niektoré domácnosti si pripísali aj viac než 2000 eur.



„V uplynulých rokoch sa podarilo vďaka modernizácii kotolní, výmene horákov, obnove rozvodov a inštalácii novej meracej techniky výrazne znížiť tepelné straty, čo sa priamo odrazilo na účtoch domácností,“ dodal Ragan. Mierna zima a priaznivá cena tepla, ktorá v roku 2024 dosiahla 80 percent maximálnej sadzby, sa odrazili na výrazných preplatkoch pre domácnosti.



Spoločnosť Cemed prevádzkuje tepelné hospodárstvo v meste od roku 2020. „Dá sa povedať, že súčasný stav určite nie je výsledkom náhody, ale systematickej práce na obnove a zlepšovaní tepelného hospodárstva, ktoré sme prevzali v nie práve ideálnom stave,“ pripomenul poslanec mestského zastupiteľstva a predseda Komisie tepelného hospodárstva pri mestskom zastupiteľstve Marián Smolák.



Za päť rokov mesto spolu s výrobcom a dodávateľom tepla do tepelného hospodárstva preinvestovali viac ako 2,4 milióna eur. Išlo o výmenu kotlov, horákov, rozvodov tepla a meracej techniky. Pribudlo osem nových horákov, 14 automatík, 14 čerpadiel a do prevádzky bolo uvedených desať kotlov vrátane generálnej opravy kotla na drevnú štiepku.



Spoločnosť Cemed preinvestovala z vlastných zdrojov vyše 1,68 milióna eur a zároveň odviedla mestu nájomné vo výške 752.735 eur. „Od začiatku prevádzkovania tepelného hospodárstva bolo naším cieľom modernizovať technologické zariadenia, znižovať energetické straty a zabezpečiť pre odberateľov stabilné a férové ceny,“ uviedol vedúci tepelného hospodárstva spoločnosti Milan Bačovčin.



Počet odberateľov tepla stúpol z 3768 v roku 2022 na 3838 v roku 2024. Dodávka tepla sa pohybuje na úrovni takmer 80.000 MWh, pričom teplo smeruje nielen do domácností, ale aj k firmám a inštitúciám.