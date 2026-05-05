VIDEO: PREPLÁVAL CEZ VÁH: Muž unikal polícii, už je v cele
Polícia zistila, že 36-ročný vodič má súdom uložený zákaz viesť motorové vozidlá až do januára 2028.
Autor TASR
Sereď 5. mája (TASR) - Polícia obvinila 36-ročného muža, ktorý v sobotu (2. 5.) začal unikať hliadke z parkoviska v Seredi v okrese Galanta, ignoroval výzvy na zastavenie a ohrozoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Súčasne podala podnet na jeho väzobné stíhanie. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Policajti vozidlo prenasledovali cez obec Vinohrady nad Váhom až k rieke Váh, kde vodič spolu so spolujazdcom vystúpili a pokúsili sa utiecť pešo. Spolujazdec svoj pokus o útek vzdal a na mieste ho zadržala polícia. Vodič rieku preplával na druhý breh, odkiaľ ho následne odviezol náhodný okoloidúci. Krátko nato však vozidlo zastavila ďalšia hliadka, ktorá muža zadržala.
Polícia následne zistila, že 36-ročný vodič má súdom uložený zákaz viesť motorové vozidlá až do januára 2028. Vyšetrovateľ ho obvinil z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia. V prípade dokázania viny mužovi podľa polície hrozí trest odňatia slobody až na dva roky. O väzbe rozhodne súd, dovtedy je muž umiestnený v policajnej cele.
