Prepojenie mostov v bratislavskej Petržalke má byť začiatkom júna
Autor TASR
Bratislava 18. mája (TASR) - Otvorenie prepojenia dvoch mostov na Kutlíkovej ulici s Pajštúnskou ulicou v bratislavskej Petržalke, ktoré súvisí s novou električkovou traťou, odhaduje hlavné mesto na prvý júnový týždeň. Závisieť to však bude od nadobudnutia účinnosti predčasného užívania. Informuje o tom hlavné mesto na sociálnej sieti.
„Obidva mostné objekty aj cestné nájazdy sú už vyasfaltované, momentálne prebieha asfaltovanie prístupových chodníkov a ciest a dokončujú sa aj chodníky pod mostnými objektami popri Chorvátskom ramene. Otvorenie prepojenia predpokladáme počas prvého júnového týždňa, v závislosti od nadobudnutia účinnosti predčasného užívania,“ konštatuje magistrát.
Predchádzať tomu bude už avizované spustenie združenej zastávky Južné mesto na nadjazde na Panónskej ceste, teda prestupného uzla, ktorým dôjde k prepojeniu novej električkovej trate s autobusovou dopravou. Stane sa tak v sobotu (23. 5.). Prepojením autobusových liniek 91 a 191 s električkovou linkou 3 vzniknú nové možnosti cestovania najmä pre obyvateľov Čunova, Rusoviec a Jaroviec.
Následne by sa malo v rámci projektu pristúpiť podľa magistrátu k odstraňovaniu chýb a nedorobkov. Týka sa to napríklad odstraňovania chráničiek káblov, výmeny prasknutej dlažby či uvoľnených obrubníkov, ale aj posledných terénnych a sadových úprav. Tieto práce si však už podľa hlavného mesta nevyžiadajú žiadne obmedzenia a pôjde iba o lokálne opravy, ktoré sa nedotknú komfortu cestovania.
Výstavbu trate v úseku Jungmannova - Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Projekt je financovaný z eurofondov. Stavba od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. Očakávaný termín dokončenia trate sa niekoľkokrát posúval. Električku spustili do prevádzky nakoniec 27. júla 2025, viaceré stavebné práce sa tým však neskončili.
