Prepojovaciu cestu medzi Perešom a Lorinčíkom uviedli do užívania

Košice 12. mája (TASR) - Prepojovaciu komunikáciu medzi košickými mestskými časťami (MČ) Pereš a Lorinčík v piatok slávnostne uviedli do užívania. Zlepšiť má spojenie a skrátiť cestu. Okrem vybudovania a vyasfaltovania novej komunikácie v dĺžke takmer 500 metrov tam pribudol aj združený cyklistický chodník s chodníkom pre peších. Stavebné práce stáli viac ako 472.000 eur. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.



Od prvotnej myšlienky po realizáciu tohto spojenia uplynulo 40 rokov. "Keď som sa pred vyše štyrmi rokmi stal primátorom, našiel som na stole predraženú zmluvu na výstavbu prepojovacej komunikácie. Odmietol som ju podpísať. Pripravili sme nové verejné obstarávanie a vysúťažili sme firmu, ktorá to urobila za cenu nižšiu takmer o 200.000 eur," uviedol počas slávnostného odovzdania cesty primátor Jaroslav Polaček.



Vzhľadom na viaceré nedostatky v pôvodnej projektovej dokumentácii ešte z roku 2018 počas výstavby pristúpili k niektorým úpravám v jej technickom riešení. Týkali sa napríklad zlúčenia chodníka pre peších a cyklochodníka do združeného chodníka. Predpokladaný termín odovzdania komunikácie predĺžilo aj čakanie na kolaudačné konanie súvisiace s časťou stavby, ktorá sa nachádzala na neusporiadaných pozemkoch.



Starosta Lorinčíka Damián Exner skonštatoval, že po 50 rokoch ide o prvú významnejšiu investíciu mesta v tejto MČ. Vyzdvihol aj vybudovanie dažďovej kanalizácie, čím sa podľa neho zníži riziko záplav po veľkých lejakoch.



"Doterajší spôsob spojenia oboch MČ nám spôsoboval vážne komplikácie, ale aj veľkú obchádzku, ak mali naši obyvatelia záujem navštevovať kultúrne alebo duchovné podujatia v susednej MČ. Sme veľmi radi, že po desaťročiach sľubov práve dnes konečne dochádza k jej otvoreniu a spusteniu do riadnej prevádzky," doplnil starosta Pereša Peter Kavuľa.