Prepravná služba OZ Svetielko nádeje v Banskej Bystrici má nové auto

Banská Bystrica 24. januára (TASR) - Auto nádeje, ktoré sa podarilo zakúpiť vďaka úspešnej kampani, je už od stredy súčasťou prepravnej služby občianskeho združenia (OZ) Svetielko nádeje pri detskej nemocnici v Banskej Bystrici. Malým onkologickým pacientom umožní bezplatné dochádzanie za liečbou nielen do banskobystrickej nemocnice, ale v prípade potreby aj do zahraničia. TASR o tom informovala Jozefa Pevčíková zo združenia.



Od septembra do novembra minulého roka mala verejnosť možnosť zapojiť sa do crowdfundingovej kampane Svetielka nádeje, ktorej cieľom bolo získať financie na kúpu nového auta. Vozidlá, ktoré má OZ k dispozícii, je totiž potrebné často obmieňať, aby spĺňali bezpečnostný a zdravotný štandard pre detských pacientov počas onkologickej liečby.



"Služba denne zabezpečuje v priemere tri prepravy a keďže vyšetrenia v nemocnici sa začínajú skoro ráno, v zime napríklad šoféri často jazdia po cestách, ktoré ešte pluhy nestihli odhrnúť. Nové auto preto muselo byť nielen priestranné a bezpečné, ale mať aj potrebný výkon a pohon 4x4, aby zvládlo náročný terén. Veľký záujem a ochota ľudí podporiť kampaň napokon zaistili dostatok prostriedkov nielen na kúpu nového auta, ale i na nákup pohonných látok a pokrytie prevádzkových nákladov počas ďalšieho roka," priblížila Pevčíková.



Poslaním Svetielka nádeje, ktoré pôsobí na klinike pediatrickej onkológie a hematológie v detskej nemocnici už vyše 21 rokov, je pomáhať a zlepšovať kvalitu života deťom a mladistvým s onkologickým alebo iným vážnym ochorením. Projekt prepravnej služby spustilo OZ v roku 2008.



"Liečba chemoterapiou a rádioterapiou na jednej strane pomáha v boji proti rakovine, zároveň však znižuje obranyschopnosť organizmu. Vzhľadom na oslabenú imunitu detských pacientov je preto dôležité, aby necestovali v hromadnej doprave alebo zbernej sanitke s inými chorými ľuďmi. Detskí onkologickí pacienti sú náchylní rýchlo ochorieť a aj bežné bakteriálne a vírusové ochorenia môžu skomplikovať liečbu, ktorou prechádzajú," vysvetlila Pevčíková.



Len v roku 2023 vodiči prepravnej služby pomohli 295 pacientom, s ktorými v rámci 1112 prepráv najazdili 213.513 kilometrov.