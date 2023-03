Prepriahacia stanica v Kozelníku chátra, chcú kontaktovať majiteľa

Kozelník 17. marca (TASR) – Na historických objektoch národnej kultúrnej pamiatky, prepriahacej poštovej stanice v obci Kozelník v okrese Banská Štiavnica sa stále viac podpisuje chátranie. Návštevník obce to vidí najmä na priečeliach budov, ktoré sú v tesnej blízkosti cesty do Banskej Štiavnice, a z ktorých najmä v zimnom období opadávajú kusy omietok a muriva.



"Cesta je v zime posýpaná soľou a to devastáciu omietok a múrov iba zväčšuje," povedala TASR starostka Soňa Pallayová. Na jednom z objektov v havarijnom stave naposledy pred asi desiatimi rokmi vymenili strešnú krytinu.



Vtedajšia majiteľka, žijúca v súčasnosti v Austrálii, dala objekty do správy obci, ktorá na to potom získala aj grant z ministerstva kultúry. So stanicou sa ale ani potom nič nové nedialo, vo výpise z katastra je však od decembra 2020 vedený ako nový vlastník slovenský občan z Veľkého Šariša.



Ako pre TASR uviedla vedúca pracoviska Pamiatkového úradu v Banskej Štiavnici Viera Göndöčová, úrad chce v najbližšom možnom čase zvolať stretnutie s majiteľom, zistiť jeho zámery a upozorniť ho na stav pamiatky.



Vzácny objekt slúžil v 18. storočí, v čase rozmachu okolitých banských miest, na prepriahanie koní poštových vozov i ako prícestný hostinec.