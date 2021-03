Prerastené konáre v L. Mikuláši môžu podľa radnice spôsobiť nehodu

Liptovský Mikuláš 16. marca (TASR) - Za starostlivosť o stromy a kríky v Liptovskom Mikuláši sú zodpovední vlastníci pozemkov, na ktorých dreviny rastú. Upozornila na to tamojšia radnica. Prerastené stromy a kríky môžu podľa mesta poškodiť vozidlá údržby, znepríjemniť pohyb chodcom či spôsobiť dopravnú nehodu.



"Vlastníci sú povinní odstrániť konáre, ktoré zasahujú do prejazdného profilu priľahlej cesty alebo chodníka. Stáva sa, že takéto konáre bránia rozhľadu v križovatkách, prekrývajú dopravné značenie a niekedy aj znemožňujú bezpečný prejazd vozidiel a môžu tak spôsobiť škodu. Zodpovednosť je na vlastníkovi pozemku, z ktorého strom alebo krík rastie," konkretizoval Gabriel Lengyel z odboru dopravy liptovskomikulášskeho mestského úradu.



Lengyel vysvetlil, že v situáciách, keď zeleň bezprostredne ohrozuje cestnú premávku, môže správca komunikácie urobiť nápravu opílením. K tomu sa však podľa neho pristupuje málokedy, väčšinou sa prerastené stromy riešia upozornením vlastníka zelene s požiadavkou o nápravu.



"Ideálne by bolo, keby sa vlastníci o svoje stromy a kríky postarali preventívne, bez upozornenia, aby tak predišli možným nepríjemnostiam. Neraz sa stalo, že sa zavadzajúce konáre podpísali nielen pod škodovú udalosť, ale aj pod dopravnú nehodu," uzavrel Lengyel.