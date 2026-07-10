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Prerušenie prevádzky škôlok vo Zvolene funguje podľa harmonogramu
Hovorkyňa uviedla, že v školskom roku 2025/2026 navštevovalo mestské MŠ takmer 1200 detí.
Autor TASR
Zvolen 10. júla (TASR) - Prerušenie prevádzky materských škôl (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zvolen funguje počas leta na princípe harmonogramu. TASR o tom informovala zvolenská hovorkyňa Michaela Pšenáková s tým, že ním dokážu pokryť požiadavky všetkých záujemcov.
Spresnila, že plán vypracovali na základe skoršieho zisťovania záujmu zo strany rodičov o umiestnenie dieťaťa v škôlke počas leta. Podľa nej prieskum robili dva mesiace pred letnými školskými prázdninami. V harmonograme určili školy, ktoré otvoria a aj tie, ktoré zatvoria, a to aj s určením náhradnej MŠ. „Rovnako je určené aj obdobie od 20. do 31. júla ako čas povinného zatvorenia všetkých škôlok, bez určenia náhradnej,“ objasnila. Podotkla, že samospráva sa tak riadi všeobecne záväzným nariadením mesta Zvolen a jeho novelizáciou.
Hovorkyňa ďalej uviedla, že v školskom roku 2025/2026 navštevovalo mestské MŠ takmer 1200 detí. Kapacita škôlok je na úrovni 1279 miest a samospráva je zriaďovateľom 11 MŠ, a to vrátane Materskej školy 1. mája nad zvolenskou nemocnicou, ktorá je po obnove pripravená privítať vo svojich priestoroch deti. Samospráva plánuje spustiť jej plnohodnotnú prevádzku 1. septembra.
Po zbúraní má táto škôlka všetky štyri nové pavilóny vybudované. Pôvodný je iba hospodársky pavilón, ktorý prešiel kompletnou modernizáciou. Obnova trvala takmer dva roky. Kapacitu zariadenia zvýšia o 40 detí, po novom bude teda môcť škôlku navštevovať 120. Na výstavbu získalo mesto financie z plánu obnovy vo výške takmer 1,8 milióna eur, 200.000 eur financovalo zo svojho rozpočtu.
Spresnila, že plán vypracovali na základe skoršieho zisťovania záujmu zo strany rodičov o umiestnenie dieťaťa v škôlke počas leta. Podľa nej prieskum robili dva mesiace pred letnými školskými prázdninami. V harmonograme určili školy, ktoré otvoria a aj tie, ktoré zatvoria, a to aj s určením náhradnej MŠ. „Rovnako je určené aj obdobie od 20. do 31. júla ako čas povinného zatvorenia všetkých škôlok, bez určenia náhradnej,“ objasnila. Podotkla, že samospráva sa tak riadi všeobecne záväzným nariadením mesta Zvolen a jeho novelizáciou.
Hovorkyňa ďalej uviedla, že v školskom roku 2025/2026 navštevovalo mestské MŠ takmer 1200 detí. Kapacita škôlok je na úrovni 1279 miest a samospráva je zriaďovateľom 11 MŠ, a to vrátane Materskej školy 1. mája nad zvolenskou nemocnicou, ktorá je po obnove pripravená privítať vo svojich priestoroch deti. Samospráva plánuje spustiť jej plnohodnotnú prevádzku 1. septembra.
Po zbúraní má táto škôlka všetky štyri nové pavilóny vybudované. Pôvodný je iba hospodársky pavilón, ktorý prešiel kompletnou modernizáciou. Obnova trvala takmer dva roky. Kapacitu zariadenia zvýšia o 40 detí, po novom bude teda môcť škôlku navštevovať 120. Na výstavbu získalo mesto financie z plánu obnovy vo výške takmer 1,8 milióna eur, 200.000 eur financovalo zo svojho rozpočtu.