ZASTÁVKU MINULO LEN O CENTIMETRE: Nákladné auto narazilo do skladu

Preseľany 28. marca (TASR) – Nákladné auto zišlo z cesty a len o pár centimetrov minulo ľudí čakajúcich na autobusovej zastávke. Následne narazilo do skladu pri obchode. Dopravná nehoda sa stala v obci Preseľany v okrese Topoľčany, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Vodič nákladného auta smerujúci od Topoľčian do Nitry sa pravdepodobne plne nevenoval situácii v cestnej premávke a plynule prešiel mimo cestu vpravo, uviedla polícia. Nehoda sa stala na chodcami veľmi frekventovanom mieste, kde sa nachádza obchod, cintorín a autobusová zastávka. Vodič utrpel pri nehode ťažké zranenia a bol prevezený do nemocnice. Nikto iný pri nehode zranený nebol.



Vzniknutá škoda bola predbežne vyčíslená na 70.000 eur. Prípadná prítomnosť alkoholu v krvi vodiča bude zisťovaná z krvnej vzorky, pretože vodič nemohol pre zranenia postúpiť dychovú skúšku. Okolnosti, mieru zavinenia a presnú príčinu nehody vyšetruje topoľčianska polícia.