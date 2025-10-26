Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
PREŠIEL DO PROTISMERU: Pri nehode v obci Geča zahynul vodič

.
Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook: Polícia SR - Košický kraj

Presnú príčinu a okolnosti nehody určí výsledok nariadenej súdnolekárskej pitvy.

Autor TASR
Geča 26. októbra (TASR) - Pri dopravnej nehode v obci Geča v okrese Košice - okolie zahynul vodič osobného auta, ktorý pravdepodobne z dôvodu náhlej zdravotnej indispozície prešiel do protismeru. Prednou časťou auta pritom narazil do oprotiidúceho vozidla, ktoré šoférovala vodička s dvomi malými deťmi. Informovala o tom v nedeľu košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Vodička ani deti neutrpeli žiadne zranenia a dychová skúška bola negatívna. Vodič druhého vozidla na mieste podľahol svojim zraneniam,“ uviedla polícia.

.

