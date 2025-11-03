Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 3. november 2025Meniny má Hubert
< sekcia Regióny

Prešla do protismeru a nevšimla si motocykel

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc

Škoda na vozidlách bola vyčíslená na približne 9500 eur.

Autor TASR
Jarabina 3. novembra (TASR) - Polícia obvinila 39-ročnú ženu, ktorá sa pri obci Jarabina, okres Stará Ľubovňa, zrazila s oproti idúcim motocyklom. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že nehoda sa stala v nedeľu (2. 11.) popoludní na ceste medzi Starou Ľubovňou a Jarabinou.

„Pri predchádzaní vozidla idúceho pred ňou, v mieste, kde je to zakázané, prešla vodička do protismeru, no nevšimla si motocykel idúci v tomto jazdnom pruhu. Došlo k zrážke, pričom 53-ročný motorkár spadol za krajnicu a utrpel zranenia,“ uviedla hovorkyňa.

Škoda na vozidlách bola vyčíslená na približne 9500 eur. Ani jeden z účastníkov nehody nebol pod vplyvom alkoholu. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Starej Ľubovni vzniesol voči žene obvinenie z trestného činu ublíženia na zdraví.
.

Neprehliadnite

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

Bulharsko nemusí byť len o kúpaní, hory sú tu vyššie ako Tatry

HRABKO:Prezident by podpisom zákona o hazarde mohol konať protiústavne