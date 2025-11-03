< sekcia Regióny
Prešla do protismeru a nevšimla si motocykel
Škoda na vozidlách bola vyčíslená na približne 9500 eur.
Autor TASR
Jarabina 3. novembra (TASR) - Polícia obvinila 39-ročnú ženu, ktorá sa pri obci Jarabina, okres Stará Ľubovňa, zrazila s oproti idúcim motocyklom. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že nehoda sa stala v nedeľu (2. 11.) popoludní na ceste medzi Starou Ľubovňou a Jarabinou.
„Pri predchádzaní vozidla idúceho pred ňou, v mieste, kde je to zakázané, prešla vodička do protismeru, no nevšimla si motocykel idúci v tomto jazdnom pruhu. Došlo k zrážke, pričom 53-ročný motorkár spadol za krajnicu a utrpel zranenia,“ uviedla hovorkyňa.
Škoda na vozidlách bola vyčíslená na približne 9500 eur. Ani jeden z účastníkov nehody nebol pod vplyvom alkoholu. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Starej Ľubovni vzniesol voči žene obvinenie z trestného činu ublíženia na zdraví.
