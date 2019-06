Mladá Banskobystričinka náhle zomrela, prípad vyšetruje polícia

presná príčina smrti bude známa až po pitve.

Banská Bystrica 6. júna (TASR) – Polícia vyšetruje úmrtie 18-ročnej ženy z Banskej Bystrice, ku ktorej ju privolali vo štvrtok v skorých ranných hodinách do miestnej časti mesta Uhlisko. TASR o tom informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.



"Podľa doteraz zistených informácií mala byť mladá žena na návšteve u svojho 46-ročného známeho v neďalekej obci v okrese Banská Bystrica. Jej zdravotný stav sa mal v ranných hodinách náhle zhoršiť. Muž, u ktorého bola na návšteve, mal mladú ženu naložiť do svojho vozidla a dopraviť ju do nemocnice. Počas cesty telefonoval na linku 112 s tým, že opísal situáciu a žiadal sanitku, aby mu išla naproti. Stretli sa na parkovisku na Mičinskej ceste. Žena však už nejavila známky života," uviedla polícia.



Na miesto privolali súdneho lekára, ktorý nariadil pitvu.



"Presná príčina smrti mladej Banskobystričanky bude známa až po jej vykonaní. Bližšie okolnosti prípadu sú predmetom ďalších vyšetrovacích úkonov," dodala hovorkyňa.