Prešov a Fakulta umení TUKE uzavreli memorandum o spolupráci
Autor TASR
Prešov 7. marca (TASR) - Spoluprácu vo viacerých oblastiach deklarovali tento týždeň podpisom memoranda mesto Prešov a Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Ako radnica informuje na svojej webovej stránke, týkať sa bude napríklad aj grafického dizajnu či vizuálnej identity všetkých mestských spoločností.
„Dizajn v roku 2026 jednoducho už musí byť súčasťou všetkých služieb a je nevyhnutné, aby na tejto úrovni došlo k prepojeniu mesta s jeho spoločnosťami a všetkými činnosťami, ktoré pre občanov vykonávame,“ povedal primátor František Oľha.
Memorandum deklaruje spoluprácu aj v oblasti audiovizuálnych projektov, multimediálnych a digitálnych platforiem, architektonických a urbanistických návrhov, umeleckých intervencií vo verejnom priestore, výstavných, prezentačných a kultúrnych podujatí, výskumných a edukačných projektov, medziodborových a medzinárodných projektov.
Pre fakultu ide podľa jej dekana Richarda Kittu o dôležitú výzvu v zmysle budúcej synergie a spoluprác, ako aj v podpore vzdelávacieho sektora so zameraním na kreatívny priemysel. „Celé toto prepojenie mesta Prešov a košickej fakulty vnímam aj tak trochu ako geograficky odvážnu vec, ktorá je však, paradoxne, úplne prirodzená. Región východného Slovenska má obrovský potenciál a práve takýmito spoluprácami sa len potvrdzuje, že patríme k tomu najlepšiemu, čo tu máme,“ dodal.
