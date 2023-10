Prešov a obec Ľubotice vyhlásili pre migráciu mimoriadnu situáciu

Prešov 19. októbra (TASR) - Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili v súvislosti s tranzitnou migráciou mimoriadnu situáciu. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Prešov Terézia Rácová s tým, že obom samosprávam to umožní konať v tejto veci rýchlejšie a efektívnejšie. Dôvodom je aj blížiaca sa zima, a tým možné ohrozenie života a zdravia tranzitujúcich ľudí.



"Primátor mesta Prešov František Oľha zvolal krízový štáb, ktorý rokoval o tranzitnej migrácii na území mesta. V súvislosti s tým vyhlásili primátor mesta Prešov a starostka obce Ľubotice Nicole Rubisová mimoriadnu situáciu na území mesta a obce," uviedla Rácová.



Primátor ako predseda krízového štábu mesta podľa jej slov riadi všetky potrebné záchranné práce, ako zriadenie provizórneho núdzového ubytovania, núdzové zásobovanie a podobne.



"Počas vyhlásenej mimoriadnej situácie je zároveň každý subjekt povinný poskytnúť bezodkladne súčinnosť. V súvislosti s tým bude mať mesto aj možnosť využiť preplatenie nákladov bezprostredne súvisiacich s týmto stavom či zapojiť v prípade potreby armádu a políciu," spresnila Rácová.



Prešovská samospráva vo štvrtok informovala, že v obci Ľubotice pribudnú dva vykurované stany pre migrantov, ktorí sa aktuálne nachádzajú v Prešove. Ide o preventívne opatrenie, ku ktorému sa pristúpilo z dôvodu blížiaceho sa zimného obdobia. O súčinnosť pri zabezpečení humanitárnej pomoci pre tranzitujúce osoby bolo mesto požiadané zo strany ministerstva vnútra.



Barbora Maráková zo Slovenskej humanitnej rady pre TASR uviedla, že za posledné obdobie asistovali na cudzineckej polícii v Prešove okolo 270 utečencom týždenne. Predtým to bolo týždenne do 800 utečencom. "Išlo o humanitárnu pomoc, ako poskytnutie vody, jedla a hygienických balíčkov," spresnila.