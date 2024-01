Prešov a SOŠ lesnícka budú spolupracovať pri vytvorení lesoparku

Prešov 8. januára (TASR) - Mesto Prešov a Stredná odborná škola (SOŠ) lesnícka budú spolupracovať pri vytvorení lesoparku. V uplynulých dňoch podpísali memorandum, v ktorom deklarujú spoluprácu pri jeho vytvorení. Vyrásť by mal na pozemkoch poľovného revíra a lesov v majetku mesta na Borkúte. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Prešov Terézia Rácová.



Cieľom je podľa jej slov vytvoriť lokalitu pre oddych a rekreáciu v blízkosti mesta a dosiahnuť ekologickejšie a dlhodobo udržateľné spravovanie mestského revíru.



"Náš mestský revír bol roky v nájme súkromných poľovníckych organizácií a chýbajú mu nové impulzy na rozvoj a zveľadenie. Poľovanie v tomto revíre úplne nerušíme, no kapacitné a profesionálne predpoklady na jeho spravovanie má práve SOŠ lesnícka v Prešove, ktorá takto navyše dostane priestor na odbornú prípravu svojich študentov. Prioritou je pre nás túto lokalitu postupne urobiť dostupnejšou aj pre širšiu verejnosť," povedal primátor mesta Prešov František Oľha.



Mesto pripravuje nový generel lesoparku a plán hospodárenia v lese, ktorý po desiatich rokoch prinesie zásadnú zmenu. Výkon poľovníctva bude po novom zabezpečovať SOŠ lesnícka, ktorá v predošlej dekáde nemala možnosť využívať túto lokalitu na študijné účely a prax.



"V spolupráci s mestom Prešov dokážeme v zmysle schváleného plánu starostlivosti o zver zaručiť bezpečné a vysokoodborné spravovanie tohto poľovníckeho revíru. Ten doposiaľ slúžil iba komerčnému účelu pre užší okruh ľudí. Pre našu školu je veľmi dôležité mať dostupné a autentické miesto na výchovu novej generácie lesníkov a profesionálnych poľovníkov, čím v konečnom dôsledku prispievame ku skvalitneniu starostlivosti o okolitú prírodu a životné prostredie," povedal riaditeľ SOŠ lesníckej v Prešove Miroslav Fuchs.



Lesnícka škola by mala pre revír do budúcna zabezpečiť poľovníckeho hospodára a zadefinovať sa majú aj konkrétne povinnosti správcu revíru. Jednou z nich bude aj realizácia schváleného plánu chovu a lovu raticovej zveri, a to aj na nepoľovných plochách a plochách v blízkostí obydlí.



Oproti minulosti má podľa Rácovej dôjsť aj k sprehľadneniu nájomných vzťahov viacerých budov, ktoré na území revíru patria mestu a ich užívanie poľovníckymi organizáciami nebolo doposiaľ jasne definované.