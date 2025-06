ABC Cheerleaders priniesli z majstrovstiev Slovenska medaily

Prešov 20. júna (TASR) - Športový klub ABC Cheerleaders Prešov, pôsobiaci pod hlavičkou ABC Centra voľného času, dosiahol úspech na tohtoročných majstrovstvách Slovenska v športovom cheerleadingu - Slovak Cheer Nationals 2025. Mladé prešovské športovkyne si domov odniesli jednu zlatú a tri strieborné medaily. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



„Zlatú medailu získali ABC Cheerleaders so svojou tímovou zostavou, ktorú tvorili deti vo veku od siedmich do 12 rokov. Tímová zostava zahŕňa pokrik, akrobatické a dvíhané prvky, posudzuje sa technická obťažnosť, presnosť prevedenia aj synchronizácia,“ uviedla Šitárová. Prešovčanky v individuálnych disciplínach získali tri strieborné medaily.



„Dievčatá urobili počas sezóny obrovský pokrok. Na začiatku prišli nové členky bez predchádzajúcich skúseností s cheerleadingom. Dnes už zvládajú aj akrobatické a dvíhané prvky. Počas sezóny sme absolvovali viacero workshopov, kde sme sa učili nové veci, ktoré sme potom zapracovali do našich súťažných zostáv. Mám veľkú radosť, že ich tento šport baví, že ho berú vážne a že dokážu spolupracovať ako tím,“ uviedla Miroslava Petro, ktorá je trénerkou 1. triedy v športovom cheerleadingu.



Športový cheerleading bol v roku 2021 uznaný ako olympijský šport. Postupne sa rozvíja aj na Slovensku vrátane Prešova, kde zaznamenáva výrazný pokrok. Každý, kto má záujem, sa môže podľa Šitárovej pridať k tímu ABC Cheerleaders Prešov. Od novej sezóny klub prijíma nových členov - dievčatá aj chlapcov.