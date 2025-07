Prešov aktuálne rieši viaceré projekty týkajúce sa športu

Prešov 25. júla (TASR) - Mesto Prešov, ktoré je od začiatku roka Európskym hlavným mestom športu pre rok 2025, aktuálne rieši ďalšie projekty rozširovania a zlepšovania športovej infraštruktúry mesta. Ráta pri nich aj so štátnou podporou. Vedenie mesta ich predstavilo na piatkovej tlačovej konferencii.



Prvým projektom je vybudovanie Národného jazdeckého tréningového centra pre deti a mládež Slovenska v Prešove. Nachádzať by sa malo v už existujúcom areáli na Jazdeckej ulici.



„Aktuálne máme vizualizáciu, ako to národné centrum bude vyzerať. V priebehu pár týždňov bude dokončená projektová dokumentácia a spustíme súťaž na zhotoviteľa. Verím, že na budúci rok budeme vedieť usporiadať znova naozaj kvalitné preteky v parkúrovom skákaní,“ uviedol primátor Prešova František Oľha s tým, že na prvú fázu získali od Fondu na podporu športu (FNPŠ) 1,5 milióna eur. Náklady na celkovú rekonštrukciu predstavujú podľa primátora sumu od 3,5 do 4,5 milióna eur



Druhým projektom je zámer rekonštrukcie a komplexného prestrešenia prešovského velodrómu. Ide o projekt, ktorým by nedošlo iba k revitalizácii už existujúceho športoviska, ale aj k jeho premene na moderný, multišportový štadión medzinárodného významu.



„Vláda aktuálne hľadá miesta na vybudovanie atletických hál nadregionálneho významu a my v Prešove sme ponúkli víziu, riešenie a ukázali pripravenosť takúto halu v spolupráci so štátom v našom meste vytvoriť. Ministerstvu športu sme predstavili šikovné riešenie, ktoré by navyše velodróm premenilo na zázemie pre tucet ďalších športov,“ predstavil víziu Oľha a doplnil, že celkové náklady odhadli na sumu 20 až 30 miliónov eur. Pri tomto projekte sú podľa neho aktuálne v rokovaniach na národnej úrovni.



„Nám v podstate nejde o to, či to bude národné cyklistické centrum, to nech si povie ministerstvo športu, to nech povie vláda. My ukazujeme pripravenosť na to, že v Prešove máme športový stánok, ktorý už stojí, nepotrebujeme ho budovať na zelenej lúke, my ho potrebujeme dostať do podoby, aby slúžilo čo najväčšiemu počtu športovcov,“ doplnil viceprimátor Prešova Martin Ďurišin.



Tretím zámerom je projekt nového opláštenia budovy zimného štadióna a výmena mantinelov. Ide o plynulo pokračujúcu revitalizáciu štadióna, keďže v polovici leta 2025 finišuje prvá fáza - inštalácia vzduchotechniky, úprava interiérov a energetické opatrenie na štadióne. V prvej fáze mesto realizovalo projekt príspevkom z FNPŠ vo výške takmer 900.000 eur. V druhej fáze, teda opláštenia a výmeny mantinelov, bolo mestu z fondu odklepnutých ďalších zhruba milión eur.



„Do Prešova sme za posledné zhruba tri roky dostali takmer 8 miliónov eur, a to len z FNPŠ. Mesto intenzívne zháňalo aj iné zdroje financovania a vlastný rozpočet, takže Prešovčania za necelé tri roky dostali športoviská v celkovej hodnote takmer 30 miliónov eur,“ doplnil Oľha s tým, že mesto pristúpilo k úprave šatní na zimnom štadióne z vlastného rozpočtu.