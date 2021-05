Autobusy, ktoré Prešov odkúpil, už jazdia po meste

Prešov 20. mája (TASR) - Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) odkúpil dva autobusy, ktoré mal prenajaté od košickej spoločnosti.



V uplynulých dňoch podstúpili základné úpravy a namiesto celovozidlovej reklamy dostali nový náter v známych prešovských farbách – červené a bordové pruhy na bielom podklade. Do vozového parku MHD pribudol aj jeden kĺbový autobus. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.



"Dva autobusy Irisbus Crossway LE 12.8 jazdili po prešovských cestách od jesene minulého roka. Obidva autobusy sa osvedčili a vedenie mestskej spoločnosti sa ich preto rozhodlo odkúpiť. Zmluvná cena jedného autobusu je 10 750 eur bez DPH. DPMP týmto krokom ročne ušetrí tisícky eur, nakoľko až do marca platil za prenájom jedného takéhoto autobusu 1500 eur bez DPH,“ uviedol Tomek.



Doteraz je podľa jeho slov prevádzka oboch vozidiel bezproblémová a denne sa zaraďujú do premávky na linkách prešovskej MHD.



"Už v najbližších týždňoch odvezie prvých cestujúcich aj zrenovovaný kĺbový autobus SOR NB 18, ktorý je typovo zhodný s dvomi vozidlami prevádzkovanými v DPMP od roku 2009. Autobus má za sebou dôležitú opravu a súčasťou interiéru sú aj prečalúnené sedačky. DPMP odkúpil toto vozidlo od výrobcu SOR Libchavy za 15.000 eur bez DPH. V najbližších dňoch ho čakajú posledné technické úpravy vrátane inštalácie informačného a tarifného systému DPMP," doplnil Tomek s tým, že spomenutý autobus výnimočne nedostane lak vo farbách mesta Prešov, nakoľko na ňom bude osadená celovozidlová reklama.