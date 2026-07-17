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Prešov bude mať i naďalej 31 mestských poslancov

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Schváleným uznesením sa zároveň mení počet volebných obvodov zo siedmich na šesť.

Autor TASR
Prešov 17. júla (TASR) - Prešovskí mestskí poslanci na svojom štvrtkovom (16. 7.) zasadnutí schválili nové usporiadanie volebných obvodov a počet poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ) v súvislosti s voľbami do orgánov územnej samosprávy, ktoré budú 24. októbra 2026. Mestskí poslanci schválili zachovanie súčasného počtu 31 poslancov. Pre TASR to uviedla tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.

Ako uviedla, počas rokovania boli predložené aj návrhy na zníženie počtu poslancov, MsZ však o týchto návrhoch nerozhodovalo.

„Schváleným uznesením sa zároveň mení počet volebných obvodov zo siedmich na šesť. Došlo k zlúčeniu doterajších volebných obvodov č. 6. a č. 7. Najvýraznejšou zmenou je tak vytvorenie jedného spoločného volebného obvodu pre mestskú časť Sekčov, ktorému bude po novom patriť osem poslaneckých mandátov. Naopak, vo volebnom obvode za Staré Mesto (volebný obvod č. 4) sa počet poslancov zvyšuje zo štyroch na päť,“ povedala Šitárová.
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