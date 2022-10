Prešov bude mať prvé parciálne trolejbusy

Prešov 20. októbra (TASR) - Do Prešova zavítajú prvé parciálne trolejbusy. V prvej polovici októbra 2022 došlo k podpisu kúpnej zmluvy medzi Dopravným podnikom mesta Prešov (DPMP) a českým producentom na dodávku štyroch kusov takzvaných parciálnych trolejbusov. Ide o nové, 12-metrové, plne nízkopodlažné vozidlá, ktoré sú vybavené trakčnými batériami umožňujúcimi jazdu aj mimo trolejového vedenia. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.



DPMP v rámci projektu týkajúceho sa kúpy trolejbusov ich obstarával celkovo desať s batériovým pohonom v zložení štyri štandardné (12-metrové) a šesť kĺbových (18-metrových). Pri štandardných trolejbusoch už došlo k podpisu kúpnej zmluvy.



"Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, pričom rozšírením vozidlového parku o nový druh trolejbusov s batériovým pohonom dôjde k výraznému zvýšeniu komfortu cestujúcich, plynulosti prevádzky a prepravnej rýchlosti. Okrem toho dôjde k zníženiu hlučnosti a k zníženiu negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie," povedal Tomek.



"Trolejbusy budú plne klimatizované a vybavené modernejším informačným a tarifným systémom. Budú mať USB nabíjačky pre dobíjanie mobilných zariadení, informačné LCD monitory a kamerový systém so záznamom v interiéri vozidla. Prácu vodiča podľa Tomeka zlepší aj bezpečnostný kamerový systém, ktorý bude snímať priestor pred a za trolejbusom, či kamera na zberači trolejbusu," priblížil Tomek.



Elektrická výzbroj s rekuperáciou ušetrí podľa jeho slov náklady na prevádzku a poskytne komfortnejší priebeh jazdy. Trolejbus bude môcť prejsť v režime jazdy na trakčnú batériu vzdialenosť minimálne 12 kilometrov. Trolejbusy budú obsluhovať vybrané mestské linky, ktoré v súčasnosti obsluhujú štandardné naftové autobusy.



Štvorica trolejbusov SOR TNS 12 bude v zmysle kúpnej zmluvy dodaná najneskôr do 15 mesiacov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy. Financovanie nákupu zabezpečí z 95 percent Operačný program Integrovaná infraštruktúra, zvyšných päť percent pokryje DPMP z vlastných zdrojov. Celková hodnota zákazky je 1.845.000 eur bez DPH, cena za jeden trolejbus je 461.250 eur bez DPH.