Prešov bude reorganizovať miesta s častým parkovaním na chodníkoch

Prešov 11. augusta (TASR) - V súvislosti so zákazom parkovania na chodníkoch od októbra tohto roka dôjde v Prešove k reorganizácii miest využívaných na parkovanie najmä na sídliskách, a to hlavne v oblastiach s častým výskytom parkovania na chodníkoch. Zmeny však čakajú celé mesto. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Prešov Terézia Rácová.



Mesto podľa jej slov intenzívne pracuje na navrhovaní nových parkovacích zón a tvorbe parkovacích miest na celom území mesta. "V minulom roku odbor dopravy Mestského úradu v Prešove vypracoval podrobnú štúdiu, ktorá poukázala na potrebu a možnosti ich budovania. Okrem iného sa pracuje aj na rozširovaní parkovacích zón vo vnútroblokoch, samozrejme, s prihliadaním na účelné a efektívne zachovanie zelene," priblížila Rácová.



Zvýšenie parkovacích miest v kritických lokalitách sa podľa jej slov priebežne rieši aj opatreniami, ako je napríklad zokruhovanie či zjednosmernenie jednotlivých komunikácií.



"Vo všetkých lokalitách, kde je využívané parkovanie na chodníkoch, dôjde k vyznačeniu parkovacích miest s prihliadnutím na zákonné možnosti tak, aby o ne obyvatelia neprišli. Tieto miesta však budú musieť spĺňať šírkové, smerové a technické parametre. Z finančných a kapacitných dôvodov však nie je v súčasnosti možné v plnej miere nahradiť všetky parkovacie miesta, ktoré sa nachádzajú na chodníkoch," povedala Rácová.



Mesto podľa nej aktívne koordinuje prípravu jednotlivých opatrení tak, aby tieto zmeny zvládli vyriešiť plynulo, bez zbytočných komplikácií a nevznikli žiadne krízové situácie.



Na základe novely zákona o cestnej premávke už nebude možné od 1. októbra parkovať na chodníku mimo vyznačeného miesta, a to ani v prípade, ak na ňom zostane priestor 1,5 metra pre chodcov.