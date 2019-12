Prešov bude v roku 2020 hospodáriť s rozpočtom takmer 95,1 milióna eur

Prešov 12. decembra (TASR) – So sumou takmer 95,1 milióna eur bude v roku 2020 hospodáriť mesto Prešov. Ide o 8,13 milióna viac, ako má mesto k dispozícii pre tento rok. Návrh rozpočtu v stredu (11. 12.) schválili mestskí poslanci.



Rozpočet je navrhovaný, čo sa týka bežného rozpočtu, ako prebytkový vo výške 5.000.000 eur. Bežné príjmy sú plánované v objeme 80,55 milióna eur a bežné výdavky v sume 75,53 milióna eur.



Podľa Martiny Kolarčíkovej, poverenej riadením odboru ekonomiky a správy majetku Mestského úradu v Prešove, čo sa týka kapitálového rozpočtu, najväčšia suma je na kapitálových výdavkoch vyše 16 miliónov eur.



Daňové príjmy v objeme 53,2 milióna eur predstavujú najvyššiu časť príjmovej oblasti rozpočtu. Z toho 42 miliónov eur je predpokladaný výnos dane z príjmov poukázaný samospráve. Čo sa týka dane z nehnuteľnosti, očakáva mesto v budúcom roku 7,4 milióna eur a z poplatku za komunálny odpad 3,6 milióna eur. Poslanci v stredu zvýšili sadzbu dane z nehnuteľnosti v priemere o 25 percent. Poplatok za komunálny odpad stúpol približne o 9,50 eura na osobu ročne.



Vo výdavkovej časti podľa Kolarčíkovej pokračujú v znižovaní modernizačného dlhu, ktorý si nastavili pred niekoľkými rokmi. "Na kapitálové výdavky, strategický rozvoj je plánovaných 12,95 milióna eur. Na zabezpečenie služieb občanom, na údržbu ciest, cestnú svetelnú signalizáciu, odpadové hospodárstvo je to viac ako 14,4 milióna eur. Na vzdelávanie je tiež vyčlenená vysoká čiastka, konkrétne 7,9 milióna eur. Je to predovšetkým na prevádzkové náklady, ako sú mzdy a médiá, ale sú to aj prostriedky na správu školských budov," vysvetlila Kolarčíková.



Poslanci schválili tiež menšie úpravy rozpočtu. "Na základe poslaneckého návrhu boli výdavky v sume 470.000 eur z parkovacej politiky presunuté do kapitálových výdavkov pre spoločnosť Prešov Real. Tiež ide o parkovaniu politiku, účel sa teda dodrží, peniaze sa len presunuli na toho, kto by to mal realizovať. Znížené boli príjmy parkovísk a na základe toho boli znížené o 180.000 eur aj výdavky na školstvo," dodala Kolarčíková.