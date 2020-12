Prešov bude v roku 2021 hospodáriť s rozpočtom 104,6 milióna eur

Prešov 15. decembra (TASR) – Mesto Prešov bude v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom v sume 104,6 milióna eur. Jeho návrh v utorok schválili mestskí poslanci.



Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 82,6 milióna eur a bežné výdavky predstavujú viac ako 76 miliónov eur. Kapitálové príjmy sú rozpočtované v sume 10,8 milióna eur, kapitálové výdavky v sume 25,1 milióna eur. Príjmové finančné operácie sú na úrovni 11,2 milióna eur a výdavkové finančné operácie 3,4 milióna eur.



Radnica očakáva v príjmovej časti príjmy vo výške 51,7 milióna eur, z toho výnos z dane poukázaný samospráve predstavuje 40,3 milióna eur.



"V porovnaní s minulým rokom musíme byť veľmi opatrní, pretože už len tento rok nám koronakríza spôsobila výpadok takmer 2,5 milióna eur z rozpočtu a ani prognóza na rok 2021, žiaľ, nie je veľmi dobrá. Som veľmi rada, že nakoniec naprieč poslaneckými klubmi sa poslanci zhodli a schválili návrh návrhovej komisie, ale zároveň aj rozpočet. To znamená, že mesto Prešov nepôjde do nového roka v provizóriu," uviedla primátorka Prešova Andrea Turčanová.



Mesto má podľa jej slov veľký, až niekoľkogeneračný investičný dlh. "Nehovorím len o investíciách do nových vecí, plánov, ale v prvom rade do riešenia havarijných situácií. Napríklad havarijného stavu mosta na Škultétyho ulici, ktorý je naplánovaný v objeme takmer 2 miliónov eur. Investície máme v predpokladanom objeme 11 miliónov eur, čo napriek tomu, že je kríza, si myslím, že je veľmi slušné. Pevne verím, že sa nám podarí väčšinu z nich zrealizovať," povedala Turčanová. Ako dodala, pri tvorbe rozpočtu sa snažili škrtať rovnomerne vo všetkých položkách.



Vo výdavkovej časti je návrh rozpočtu rozdelený do 15 programov. V oblasti investičnej výstavby mesto plánuje použiť finančné prostriedky z vlastných zdrojov, ale v značnej časti aj zo zdrojov rezervného fondu, úverových zdrojov a z európskych zdrojov.



V roku 2021 bude mesto pokračovať v projekte kamerový systém – chránená dielňa, ktorý dlhoročne funguje pod záštitou mestskej polície. V sociálnej oblasti bude radnica pokračovať v podpore opatrovateľskej služby. Rozpočet zohľadňuje aj uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov s požiadavkou vyčleniť na údržbu mestských komunikácií 100.000 eur na každý výbor mestskej časti a po 200.000 eur na investície pre každý výbor mestskej časti.