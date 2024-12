Prešov bude v roku 2025 hospodáriť s rozpočtom takmer 155 miliónov eur

Prešov 11. decembra (TASR) - Mesto Prešov bude v roku 2025 hospodáriť s rozpočtom vo výške viac ako 154,6 milióna eur. Oproti tohtoročnému schválenému rozpočtu je to viac o takmer 23 miliónov eur. Rozpočet mesta na budúci rok schválili v utorok (10. 12.) na svojom rokovaní mestskí poslanci.



Bežné príjmy rozpočtu predstavujú 109,6 milióna eur, kapitálové príjmy sú rozpočtované v sume 26,3 milióna eur a príjmové finančné operácie sú schválené vo výške 18,68 milióna eur. Poslanci prijali rozpočet so schodkom kapitálového rozpočtu vo výške 18,2 milióna eur a prebytkom bežného rozpočtu vo výške 3,8 milióna eur. Rozdiel je vykrytý prebytkom finančných operácií vo výške takmer 14,42 milióna eur.



Budúcoročný rozpočet počíta s nižšími daňovými príjmami oproti očakávanej úrovni za rok 2023 o viac ako 6,7 milióna eur. Daňové príjmy sú na úrovni 60,3 milióna eur. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve je na úrovni 38,7 milióna eur. Je to menej o takmer o 9,5 milióna eur oproti očakávanej úrovni tohto roka.



Bežné výdavky sú rozpočtované na sumu 105,7 milióna eur, čo je medziročné zvýšenie o 10,8 milióna eur. Kapitálové výdavky predstavujú sumu 44,66 milióna eur a výdavkové finančné operácie sumu 4,27 milióna eur.



Čo sa týka výdavkov, najviac prostriedkov pôjde na rozpočtové vzdelávacie organizácie, kde je rozpočet na úrovni 44,3 milióna eur. Na prenesený výkon štátnej správy je z toho určených 31,7 milióna eur. Na strategický rozvoj je určených 27,7 milióna eur, na dopravu 18,9 milióna eur a 10,5 milióna eur na životné prostredie, z čoho takmer 7,2 milióna eur je určených na odpadové hospodárstvo.



"Rozpočtová disciplína a stabilita rozpočtu zo strany všetkých subjektov, ktoré sú zapojené do rozpočtového procesu je základným predpokladom splnenia cieľov a zámerov rozpočtu a jediným predpokladom zabezpečenia vyrovnanosti rozpočtu mesta a zabezpečenia financovania samosprávnych činností mesta. Pri výdavkovej časti rozpočtu musí byť zabezpečená hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť vynakladania finančných prostriedkov," uviedol vo svojom stanovisku hlavný kontrolór mesta Prešov Alexander Ernst.



Ako povedal, návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Predložený návrh rozpočtu odporučil poslancom schváliť.



Poslanci schválili i prijatie kontokorentného úveru na rok 2025 vo výške maximálne 5.000.000 eur. Dôvodom je preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu mesta. Splatnosť úveru je do 31. decembra 2025. K 1. januáru 2025 sa zadlženosť mesta predpokladá na úrovni 39,06 percenta.