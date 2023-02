Prešov bude v tomto roku hospodáriť s rozpočtom takmer 108,9 mil. eur

Prešov 23. februára (TASR) – S rozpočtom vo výške takmer 108,9 milióna eur bude v roku 2023 hospodáriť mesto Prešov. Na svojom stredajšom (22. 2.) rokovaní o tom rozhodli prešovskí mestskí poslanci. Oproti minuloročnému schválenému rozpočtu ide o nárast o viac ako 14 miliónov eur.



"Celá myšlienka rozpočtu je postavená na tom, že už je spustené nové programové obdobie, a preto čo najviac investícií ide práve aj do projektových príprav. Budeme sa snažiť tlačiť na riadenie projektov a na to, aby tieto projekty šli," uviedol primátor mesta František Oľha.



Ako ďalej povedal, okrem iného pripravujú dva projekty na Fond na podporu športu. Plánujú odtiaľ získať prostriedky na výstavbu plážového areálu na Základnej škole Kráľovnej pokoja a rozšírenie futbalovej akadémie v Jazdeckom areáli. Mesto chce tiež pripraviť projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu kina Scala. "Procesy máme nastavené tak, aby sme stihli aj plán obnovy, aj všetky ďalšie výzvy a do konca roka mať stavebné povolenia," povedal Oľha.



Rozpočet prijali poslanci so schodkom kapitálového rozpočtu vo výške 9,8 milióna eur a prebytkom bežného rozpočtu v sume 4.000.000 eur, ktorý kryje časť schodku kapitálového rozpočtu. Zostávajúca časť schodku kapitálového rozpočtu bude krytá prebytkom z finančných operácií v sume takmer 5,8 milióna eur. Príjmové finančné operácie a úvery sú celkovo vo výške 9,13 milióna eur.



Daňové príjmy sú v rozpočte očakávané na úrovni 63,8 milióna eur, čo je viac o takmer 7,5 milióna eur oproti očakávanej úrovni za rok 2022. Príjem z dane z nehnuteľností má v tomto roku stúpnuť na viac ako 10 miliónov eur. Čo sa týka výnosu dane z príjmov fyzických osôb, tento príjem je na rok 2023 prognózovaný vo výške 48,1 milióna eur, čo je viac o takmer 2,8 milióna eur oproti očakávanej skutočnosti za minulý rok.



Výdavky v rozpočte predstavujú sumu 68,4 milióna eur, po započítaní výdavkov právnych subjektov, ktorými sú základné a materské školy a zariadenia pre seniorov ide celkovo o sumu 108,87 milióna eur. Najvyšší rozpočet má program všeobecne prospešné sumy, na ktorý je určených 22,64 milióna eur. Na oblasť vzdelávania je vyčlenená suma 9,72 milióna eur a ľudské zdroje 8,89 milióna eur. Návrh rozpočtu bežných výdavkov pre rok 2023 sa oproti vlaňajšku znižuje zo 115,2 milióna na necelých 92 miliónov eur.