Prešov bude zbierať textil na troch najfrekventovanejších miestach

Prešov 12. decembra (TASR) - Mesto Prešov je na povinný zber odpadového textilu a použitých textílií od 1. januára 2025 pripravené. Špeciálne kontajnery budú umiestnené na troch najfrekventovanejších miestach v rámci sídliskovej zástavby. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Michal Hudák.



Zber budú mať na starosti Technické služby mesta Prešov a pôjde o použité textílie, odevy, obuv, lôžkoviny, domáci textil a textilné doplnky.



"Zvoz sa bude realizovať z týchto kontajnerov dvakrát v týždni v utorky a piatky, keď budú kontajnery vyprázdňované. Odpadový textil a odevy budú môcť občania vkladať do kontajnerov v pevne uzatvorených hrubších igelitových taškách alebo iných vhodných pevných transportných obaloch. Obuv by sa mala vkladať pevne zviazaná. Akékoľvek odpadové textílie bude zakázané nechávať vedľa kontajnerov, aby sa predišlo zaobchádzaniu s nimi neoprávnenými osobami a neporiadku v okolí stojísk kontajnerov," uviedol Hudák.



Ako pokračoval, aj naďalej budú môcť obyvatelia mesta využívať na zber odpadového textilu aj zberné dvory, kde môžu bezplatne priniesť tento vytriedený odpad už niekoľko rokov.



V rozpočte na budúci rok sú na zber a likvidáciu textilného odpadu vyčlenené financie vo výške 30.000 eur.