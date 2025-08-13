< sekcia Regióny
Prešov buduje nové parkovisko na sídlisku Sekčov
Parkovisko bude verejné a bezplatné.
Autor TASR
Prešov 13. augusta (TASR) - Mesto Prešov využíva aj obdobie leta na výstavbu nových parkovacích miest. Po odštartovaní veľkej investície do parkoviska na Sídlisku III na Sekčove sa radnica púšťa aj do menšieho parkoviska na Sekčove v areáli Základnej školy (ZŠ) Májové námestie. Parkovisko bude verejné a bezplatné. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.
„Z danej lokality vzišla od obyvateľov požiadavka na vznik nových parkovacích miest, nakoľko parkoviská pri neďalekých bytovkách začínajú byť preplnené. Na Sekčove je vo všeobecnosti problém vytvárať nové parkovacie plochy, nakoľko celé sídlisko bolo navrhované s hustou zástavbou a nemáte sa veľmi kam stavebne pohnúť, v danej lokalite obzvlášť,“ povedal primátor mesta Prešov František Oľha.
Riešením bolo podľa neho navrhnúť nové parkovacie miesta na nevyužitej ploche areálu ZŠ Májové námestie smerom zo Zimnej ulice. „Dokázali sme tam navrhnúť 21 štandardných parkovacích miest a jedno parkovacie miesto pre ľudí so zníženou schopnosťou pohybu. V rámci týchto nových 22 miest budú dve parkovacie miesta určené aj pre elektronabíjanie,“ doplnil Oľha.
K novému parkovisku pribudne aj sedem nových stromov, ktoré budú v rámci projektu pri parkovisku vysadené. Nakoľko pôjde o budovanie úplne nových parkovacích miest, samotná výstavba podľa Hudáka ani dočasne neovplyvní aktuálnu možnosť parkovania v danej lokalite.
Zhotoviteľom stavby sa na základe verejnej súťaže stala spoločnosť Ekoprim, ktorá nové parkovisko vybuduje za 98.003,67 eura s DPH, pričom stihnúť to podľa zmluvy musí najneskôr do štyroch mesiacov od prevzatia stavby, ktoré prebehlo 8. augusta.
Ďalším plánovaným parkoviskom, do ktorého by sa prešovská radnica chcela pustiť ešte v roku 2025, je parkovisko na Bernolákovej ulici. Mesto v týchto chvíľach vyhodnocuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. K stavebným prácam by sa tak mohlo pristúpiť už v septembri 2025.
Výstavba parkoviska na Májovom námestí sa začína v tesnom závese za projektom na Sídlisku III na Volgogradskej ulici, kde začala spoločnosť Eurovia SK rekonštruovať 37 existujúcich a budovať 57 nových parkovacích miest pred viac ako troma týždňami. Podľa zmluvy by mala toto veľké parkovisko dokončiť do konca roka 2025, no s prešovskou radnicou sa už v auguste dohodla na posilnení kapacít na stavbe, aby dielo dokončila ešte pred zmluvným termínom.
