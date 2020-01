Prešov chce do flexi jedálneho lístka zapojiť ďalšie školy

Prešov 27. januára (TASR) – Mesto Prešov chce do projektu ministerstva školstva flexi školské stravovanie zapojiť ďalšie školy. Koncom minulého roka sa doň zapojila Základná škola (ZŠ) na Prostějovskej ulici. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



"Keďže v pilotnej fáze sa projekt osvedčil, v školskej jedálni zorganizovali verejnú ochutnávku flexi jedál pre žiakov a ich rodičov, zamestnancov školy, členov školskej rady a pre zástupcov jedální z ostatných škôl v meste. Stravovací projekt sa tak úspešne dostal do druhej etapy overovania," uviedol Tomek.



Súčasťou programu je vypracovaný jedálny lístok, ktorý je vytvorený podľa novej metodiky aplikácie princípov Materiálových spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie v SR.



"Cieľom flexi stravovania je zníženie podielu živočíšnych bielkovín a tukov, zníženie soli a pridaného cukru, zvyšovanie denného podielu čerstvej zeleniny a zeleninových príloh, ako aj nakupovanie potravín v ekologických obaloch. Ďalej je to podpora a nákup potravín od regionálnych dodávateľov. Zohľadňuje aj cirkevné a kultúrne stravovacie zvyklosti stravníkov s dôrazom na akceptovanie ich náboženských požiadaviek a národnostných špecifík," doplnil Tomek.



Mesto Prešov chce podľa neho osloviť aj ďalšie základné školy, ktoré by sa mohli pridať k tomuto projektu, a zároveň ponúknuť inšpiráciu pre ostatné samosprávy, ktoré sa do projektu zatiaľ nezapojili.