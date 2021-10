Prešov chce do konca roka zaviesť platené parkovanie aj v zóne šesť

Prešov 21. októbra (TASR) – Spoplatnenie parkovania pre nerezidentov v meste Prešov na území celej zóny šesť schválili v stredu (20. 10.) poslanci mestského zastupiteľstva. Ako pre TASR uviedol zástupca primátorky Pavol Neupauer, mesto by chcelo regulované parkovanie v tejto zóne spustiť do konca roka.



"Správa a údržba miestnych komunikácií dostane čím skôr protokol, aby túto zónu mohli začať pripravovať, čo sa týka zvislého aj vodorovného značenia," povedal Neupauer s tým, že samospráva bude robiť všetko pre to, aby bolo na území šiestej mestskej zóny zavedené regulované parkovné do 1. decembra. Zabrániť tomu by mohli podľa neho len nepriaznivé poveternostné podmienky.



Ako informuje dôvodová správa k prerokovanému materiálu, hranice zóny šesť tvorí Levočská ulica medzi ulicami Sabinovská a Janouškova, ulice Janouškova a Mudroňova, Ulica Čapajevova od križovatky s Levočskou po križovatku s Bjornsonovou, ulice Bjornsonova, Majakovského, Komenského, Wolkerova, Sabinovská ulica medzi križovatkami s Levočskou a Kotrádovou a ulice Kotrádova, Údenárska a Veselá. "Vzhľadom na to, že zónu č. 6 tvoria väčšinou bytové domy, vo väčšej časti regulovanej zóny parkovania je zavedené tarifné pásmo R – modré, ktoré je vyhradené pre parkovanie rezidentov zóny," uvádza tiež materiál s tým, že po vyznačení miest regulovaného parkovania bude státie mimo nich, v zmysle zákona o cestnej premávke, považované za priestupok.