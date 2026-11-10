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Prešov chce posilniť hliadky na vianočných trhoch, zvažuje aj zábrany
Prešovské vianočné trhy sa uskutočnia v dvoch termínoch. Začnú sa 25. novembra a potrvajú do 23. decembra. Po prestávke budú pokračovať od 26. do 31. decembra.
Autor TASR
Prešov 10. novembra (TASR) - Mesto Prešov plánuje počas vianočných trhov posilniť hliadky priamo medzi návštevníkmi. Zvažuje tiež, že na Trojici pri Evanjelickom kolégiu opäť osadí betónové protiteroristické zábrany. Pre TASR to uviedol vedúci oddelenia komunikácie, marketingu a vzťahov s verejnosťou Mestského úradu v Prešove Daniel Šoltis. Reagoval na otázku TASR o bezpečnostných opatreniach v súvislosti s nedávnymi udalosťami v poľskom Krakove.
V súčasnosti má mesto na vybraných prístupových miestach do priestoru Hlavnej ulice osadené pevné betónové protiteroristické zábrany. Nachádzajú sa pri zastávke MHD v smere na železničnú stanicu a na Metodovej ulici v smere od Župného domu. „Ich umiestnenie je zvolené tak, aby zabránili vjazdu motorových vozidiel do priestoru s väčšou koncentráciou ľudí a zároveň znemožnili vytvorenie dostatočného rozbehu vozidla,“ uviedol Šoltis.
V súvislosti s konaním vianočných trhov podľa jeho slov zároveň zvažujú opätovné osadenie takýchto betónových zábran aj v priestore Trojice pri Evanjelickom kolégiu, kde boli využité aj pri minulých veľkých podujatiach.
Dôležitou súčasťou bezpečnosti je podľa Šoltisa aj dohľad nad verejným poriadkom a bezpečnosťou samotných návštevníkov. „V minulosti sa nám osvedčilo koordinované hliadkovanie príslušníkov Mestskej polície v spolupráci s členmi Miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) priamo v priestore vianočných trhov. Tento spôsob dohľadu plánujeme počas konania vianočných trhov opäť využiť a hliadkovanie ešte posilniť,“ povedal Šoltis.
Na zabezpečení verejného poriadku sa budú zároveň podieľať aj príslušníci Policajného zboru SR, a to z obvodných oddelení Prešov - Sever a Prešov - Juh, ktorí budú svoju činnosť koordinovať s príslušníkmi Mestskej polície. Ako doplnil Šoltis, cieľom je zabezpečiť zvýšený dohľad nad dianím v centre mesta a včas reagovať na prípadné bezpečnostné riziká.
Prešovské vianočné trhy sa uskutočnia v dvoch termínoch. Začnú sa 25. novembra a potrvajú do 23. decembra. Po prestávke budú pokračovať od 26. do 31. decembra.
V súčasnosti má mesto na vybraných prístupových miestach do priestoru Hlavnej ulice osadené pevné betónové protiteroristické zábrany. Nachádzajú sa pri zastávke MHD v smere na železničnú stanicu a na Metodovej ulici v smere od Župného domu. „Ich umiestnenie je zvolené tak, aby zabránili vjazdu motorových vozidiel do priestoru s väčšou koncentráciou ľudí a zároveň znemožnili vytvorenie dostatočného rozbehu vozidla,“ uviedol Šoltis.
V súvislosti s konaním vianočných trhov podľa jeho slov zároveň zvažujú opätovné osadenie takýchto betónových zábran aj v priestore Trojice pri Evanjelickom kolégiu, kde boli využité aj pri minulých veľkých podujatiach.
Dôležitou súčasťou bezpečnosti je podľa Šoltisa aj dohľad nad verejným poriadkom a bezpečnosťou samotných návštevníkov. „V minulosti sa nám osvedčilo koordinované hliadkovanie príslušníkov Mestskej polície v spolupráci s členmi Miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) priamo v priestore vianočných trhov. Tento spôsob dohľadu plánujeme počas konania vianočných trhov opäť využiť a hliadkovanie ešte posilniť,“ povedal Šoltis.
Na zabezpečení verejného poriadku sa budú zároveň podieľať aj príslušníci Policajného zboru SR, a to z obvodných oddelení Prešov - Sever a Prešov - Juh, ktorí budú svoju činnosť koordinovať s príslušníkmi Mestskej polície. Ako doplnil Šoltis, cieľom je zabezpečiť zvýšený dohľad nad dianím v centre mesta a včas reagovať na prípadné bezpečnostné riziká.
Prešovské vianočné trhy sa uskutočnia v dvoch termínoch. Začnú sa 25. novembra a potrvajú do 23. decembra. Po prestávke budú pokračovať od 26. do 31. decembra.