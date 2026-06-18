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Prešov chce posilniť prevenciu ochorení a zdravotnú gramotnosť
Na realizácii projektu budú spolupracovať mesto Prešov, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove a nezisková organizácia Všetci pre rodinu.
Autor TASR
Prešov 18. júna (TASR) - Systematicky posilniť prevenciu neprenosných ochorení, podporiť zdravý životný štýl a zlepšiť zdravotnú gramotnosť obyvateľov je cieľom projektu Zdravý Prešov - mesto prevencie a podpory zdravia, ktorý pripravuje mesto Prešov. Projekt bude realizovaný v rámci švajčiarsko-slovenského programu Zdravie a podľa hovorcu mesta Michala Hudáka predstavuje významný krok k tomu, aby sa zdravie stalo prirodzenou súčasťou rozvoja a riadenia mesta.
Ako povedal, projekt reaguje na aktuálne zdravotné výzvy, ktorým čelia Slovensko vrátane Prešova. Medzi najzávažnejšie patria vysoký výskyt neprenosných ochorení, ktorým možno predchádzať, starnutie populácie, nízka účasť na preventívnych prehliadkach, rizikové formy správania a pretrvávajúce sociálne nerovnosti ovplyvňujúce zdravie obyvateľov.
„Našim cieľom je vytvoriť mesto, ktoré bude aktívne podporovať zdravie svojich obyvateľov a pomáhať predchádzať ochoreniam ešte skôr, než vzniknú. Projekt Zdravý Prešov prináša konkrétne nástroje, ktoré nám umožnia lepšie plánovať služby, cielene reagovať na potreby komunít a posilňovať prevenciu naprieč všetkými vekovými skupinami,“ uviedol primátor Prešova František Oľha.
Počas 33 mesiacov realizácie vzniknú nové mechanizmy a štruktúry, ktoré zabezpečia dlhodobé a koordinované riadenie podpory zdravia v meste. Medzi kľúčové opatrenia patrí zriadenie pozície koordinátora prevencie, vytvorenie profilu zdravia mesta Prešov, vznik koordinačného výboru a sekretariátu Zdravého mesta, ako aj zapojenie mesta do medzinárodnej siete WHO Zdravé mestá.
Dôležitou súčasťou projektu bude podľa Hudáka aj hodnotenie potrieb komunity a zavedenie metodiky Health Impact Assessment (HIA), ktorá umožní posudzovať dosahy mestských rozhodnutí na zdravie obyvateľov.
„Projekt prinesie aj široké spektrum preventívnych aktivít zameraných na zvyšovanie zdravotnej gramotnosti, podporu zdravého starnutia, zdravého stravovania, včasné intervencie pri zdravotných rizikách a prevenciu užívania alkoholu a tabaku. Osobitná pozornosť bude venovaná zraniteľným skupinám obyvateľov vrátane seniorov, nízkopríjmových domácností, rodín v nepriaznivej sociálnej situácii či ľudí bez stabilného bývania,“ priblížil Hudák.
Na realizácii projektu budú spolupracovať mesto Prešov, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove a nezisková organizácia Všetci pre rodinu. Projekt je financovaný v rámci švajčiarsko-slovenského programu Zdravie.
Ako povedal, projekt reaguje na aktuálne zdravotné výzvy, ktorým čelia Slovensko vrátane Prešova. Medzi najzávažnejšie patria vysoký výskyt neprenosných ochorení, ktorým možno predchádzať, starnutie populácie, nízka účasť na preventívnych prehliadkach, rizikové formy správania a pretrvávajúce sociálne nerovnosti ovplyvňujúce zdravie obyvateľov.
„Našim cieľom je vytvoriť mesto, ktoré bude aktívne podporovať zdravie svojich obyvateľov a pomáhať predchádzať ochoreniam ešte skôr, než vzniknú. Projekt Zdravý Prešov prináša konkrétne nástroje, ktoré nám umožnia lepšie plánovať služby, cielene reagovať na potreby komunít a posilňovať prevenciu naprieč všetkými vekovými skupinami,“ uviedol primátor Prešova František Oľha.
Počas 33 mesiacov realizácie vzniknú nové mechanizmy a štruktúry, ktoré zabezpečia dlhodobé a koordinované riadenie podpory zdravia v meste. Medzi kľúčové opatrenia patrí zriadenie pozície koordinátora prevencie, vytvorenie profilu zdravia mesta Prešov, vznik koordinačného výboru a sekretariátu Zdravého mesta, ako aj zapojenie mesta do medzinárodnej siete WHO Zdravé mestá.
Dôležitou súčasťou projektu bude podľa Hudáka aj hodnotenie potrieb komunity a zavedenie metodiky Health Impact Assessment (HIA), ktorá umožní posudzovať dosahy mestských rozhodnutí na zdravie obyvateľov.
„Projekt prinesie aj široké spektrum preventívnych aktivít zameraných na zvyšovanie zdravotnej gramotnosti, podporu zdravého starnutia, zdravého stravovania, včasné intervencie pri zdravotných rizikách a prevenciu užívania alkoholu a tabaku. Osobitná pozornosť bude venovaná zraniteľným skupinám obyvateľov vrátane seniorov, nízkopríjmových domácností, rodín v nepriaznivej sociálnej situácii či ľudí bez stabilného bývania,“ priblížil Hudák.
Na realizácii projektu budú spolupracovať mesto Prešov, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove a nezisková organizácia Všetci pre rodinu. Projekt je financovaný v rámci švajčiarsko-slovenského programu Zdravie.