Prešov 2. decembra (TASR) - Mesto Prešov chce prevádzkovať expozíciu judaík v Prešove vo vlastnej réžii. Doteraz ju v meste prevádzkovalo Slovenské národné múzeum - Múzeum židovskej kultúry (SNM - MŽK). Od 1. decembra 2024 je však expozícia zatvorená.



"V rámci personálnych zmien odchádza do dôchodku lektorka prešovskej expozície judaík. Vzhľadom na krátenie rozpočtu nebudeme schopní ďalej túto pozíciu financovať. Zároveň rokujeme so Židovskou náboženskou obcou (ŽNO) Prešov, ktorá je vlastníkom budovy synagógy aj vystavovaných zbierkových predmetov, o možnosti ponechania vitrín vo výpožičke alebo symbolického odpredaja ŽNO Prešov, aby expozícia nezanikla a v prípade zlepšenia situácie existovala možnosť návratu lektorských služieb," uviedlo na sociálnej sieti SNM - MŽK.



Podľa primátora Prešova Františka Oľhu prešovské židovské múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku. "Bolo založené v roku 1928 a vlastní jednu z najhodnotnejších zbierok v strednej Európe a možno aj celosvetovo," povedal Oľha. Vlastníkom zbierky je Židovská náboženská obec v Prešove.



Ako uviedol, záujem mesta o múzeum je zásadný. Predbežne majú urobenú právnu analýzu na zriadenie múzejnej organizácie. "Na zajtra (utorok 3. 12., pozn. TASR) sa mi podarilo dohodnúť stretnutie s generálnym riaditeľom SNM, kde im predostrieme náš plán, akým spôsobom by sme od nich prevzali celú činnosť tohto múzea pod mesto. Čo sa týka finančných nákladov, ak sa zarátajú náklady na lektorskú činnosť a odrátajú tržby, bavíme sa o sume hlboko pod 10.000 eur ročne," povedal Oľha s tým, že sú ochotní zakúpiť aj inventár.



Expozíciu ročne navštívi takmer 5000 ľudí. Podľa predsedníčky ŽNO v Prešove Margity Eckhausovej ich denne navštívia žiaci minimálne dvoch - troch škôl z celého Prešovského kraja. "Ide nám najmä o školy, o vzdelávanie. Pretože turista nás nájde, ukážeme mu spodnú časť synagógy, ale deti tu majú hodinu a pol program, kde sa môžu pýtať absolútne všetko, čo sa týka našej histórie ako židovskej komunity. Čo sa týka vojny, pripravujeme novú expozíciu. Ja si myslím, že je veľká škoda, keď prezentujeme, že sme proti xenofóbii, antisemitizmu, a na druhej strane rušíme takéto kultúrne centrum," skonštatovala Eckhausová.



Ako pre TASR uviedlo SNM, všetkých 18 špecializovaných múzeí SNM pokračuje v budúcom roku vo svojej činnosti vrátane SNM - MŽK.



"Expozícia judaík v prešovskej synagóge patrí ŽNO Prešov, nie SNM - MŽK. ŽNO Prešov je nielen správcom synagógy, ale patria jej aj vystavované judaiká. SNM má vo vlastníctve iba vitríny. SNM - MŽK, ktoré na základe zmluvy financovalo nielen inštaláciu spomenutej zbierky, ale aj jej prevádzku, túto expozíciu dočasne uzatvorilo primárne z dôvodu odchodu dlhoročnej lektorky expozície do dôchodku," uviedlo SNM.



SNM tvrdí, že intenzívne rokuje tak so ŽNO Prešov, ako aj s mestom Prešov, aby mohla byť expozícia judaík verejnosti čo najskôr opäť otvorená. "Do úvahy prichádzajú možnosti ako zanechanie našich vitrín do výpožičky alebo ich symbolický odpredaj ŽNO Prešov," dodalo SNM s tým, že ďalšie informácie k predmetnej téme poskytnú v priebehu niekoľkých dní.