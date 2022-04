Prešov chce v tomto roku opraviť komunikácie za takmer tri milióny eur

Prešov 7. apríla (TASR) – Do opráv ciest, chodníkov a parkovísk plánuje mesto Prešov v najbližších troch rokoch investovať takmer 5,5 milióna eur. V tomto roku to majú byť rekonštrukčné práce za takmer tri milióny eur. Radnica ich bude splácať spoločnosti, ktorá vzíde ako víťaz z verejného obstarávania. Na stredajšom (6. 4.) rokovaní mestského zastupiteľstva o tom rozhodli poslanci.



"Koncom roka 2021 poslanci schválili materiál týkajúci sa monitoringu a plánu opráv komunikácií v meste Prešov. Zároveň mali požiadavku, aby sme približne 100.000 eur na jedného poslanca dali do investícií a opráv miestnych komunikácií. Čiastočne sme tieto veci riešili v pláne investičnej výstavby, ale na ďalšie komunikácie, ktoré je potrebné opraviť, takýto balík v rozpočte mesta nebol," uviedla primátorka Prešova Andrea Turčanová.



Preto podľa jej slov prišli s návrhom urobiť financovanie na splátky, aby cesty mohli opraviť. Ako povedala, prostriedky na opravu pôjdu z mestského rozpočtu.



Prvá etapa projektu stavebných prác v predpokladanej výške do troch miliónov eur má byť financovaná v pravidelných mesačných splátkach počas piatich rokov. Je možné uhradiť i mimoriadnu splátku. Verejný obstarávateľ má možnosť, no nie povinnosť opakované plnenie využiť.



"Z hľadiska zákona o verejnom obstarávaní sa po dôkladnej analýze javí ako najvýhodnejšie riešenie pristúpiť k zadaniu zákazky na stavebné práce s opakovaným plnením," uvádza sa v návrhu, ktorý schválili poslanci.