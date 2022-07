Cyklistom už slúži cykloželeznička z Prešova na Sigord

Prešov 9. júla (TASR) - Po 17 rokoch prípravy otvorilo v sobotu mesto Prešov cykloželezničku spájajúcu mesto s rekreačnou oblasťou Sigord. Trasa dlhá 6,5 kilometra kopíruje bývalý splavný kanál, neskôr lesnú úzkokoľajnú železničku, ktorou sa prepravovalo drevo do solivarov, v rámci Akcie Z prerobenú na pioniersku železničku. Pre TASR to uviedla iniciátorka projektu a štatutárka Sigordskej spoločnosti Apolónia Sejková.priblížila. Nová cyklotrasa je podľa Sejkovej vhodná aj pre slabších cyklistov, deti, korčuliarov či ľudí na invalidných vozíkoch, keďže má mierne stúpanie. V Prešove sa začína v mestskej časti Solivar a cyklistov nasmeruje cez Dulovu Ves a Kokošovce k rekreačnej oblasti Sigord.uviedla prešovská primátorka Andrea Turčanová počas slávnostného otvorenia cykloželezničky.Ako tiež mesto informovalo na svojej internetovej stránke, výstavbu prvej etapy Cykloželezničky Prešov - Zlatá Baňa realizovali v rokoch 2018 až 2020. Celkové náklady na ňu predstavovali takmer 1.749.000 eur, pričom nenávratný finančný príspevok z eurofondov bol vo výške 1.163.840 eur. Súčasťou novej cyklotrasy sú aj odstavné plochy na bicykle so stojanmi na ich uloženie, lavičky s odpadkovými košmi, lemujú ju informačné tabule.