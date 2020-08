Detská univerzita ponúkne ryžovanie zlata, divadlo a tvorivé dielne

Prešov 13. augusta (TASR) – Deti budú môcť aj v tomto roku absolvovať Prešovskú detskú univerzitu. Prešovská univerzita sa aj napriek koronakríze ako jediná na Slovensku rozhodla zorganizovať jej 13. ročník. Ako TASR informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková, podujatie sa uskutoční za dodržania prísnych, nielen hygienických opatrení.



Ústrednou témou tohtoročnej detskej univerzity, ktorá sa uskutoční od pondelka do piatka je Cestovanie v čase.



„Tejto problematike sme prispôsobili aj aktivity, ktorých sa naši mladí študenti a študentky môžu zúčastniť. Celkovo 138 bakalárčekov a 128 magisterčekov bude pomyselne cestovať časom v rôznych podobách, od pravekých morí až po budúcnosť poznávania vesmíru. Prostredníctvom lektorov a lektoriek sa pozrú do minulosti nášho mesta, univerzity, vydajú sa hľadať poklady Starovekého Grécka a sústredia sa taktiež na odhaľovanie Tisíc rokov zaujímavostí," priblížila Polačková.



Malých návštevníkov univerzity čaká aj ryžovanie zlata, tieňové divadlo, tvorivé dielne, seminár o včelách, moderná športová diagnostika či špeciálne prehliadky Krajského múzea v Prešove a iné zaujímavé aktivity.



„Keďže hlavnou prioritou organizátorov je bezpečnosť detí, na rozdiel od minulých ročníkov budú rozdelení do čo najmenších skupín s maximálnym počtom 13 žiakov. Zmenou je taktiež to, že promócie budú tento rok bez účasti rodičov," dodala Polačková.