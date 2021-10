Žiaci zo siedmych stredných škôl v Prešovskom kraji sa učia dištančne

Prešov 4. októbra (TASR) - Z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 sa dištančne učia žiaci jednotlivých tried siedmich stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK).



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa kraja Daša Jeleňová, v prípade Strednej odbornej školy (SOŠ) polytechnickej v Humennom sa to týka jednej triedy.



V Obchodnej akadémii v Poprade a Spojenej škole v Starej Ľubovni sú to po tri triedy, v SOŠ pedagogickej v Prešove šesť tried, v Gymnáziu v Stropkove štyri triedy a po dve triedy v Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou a Strednej priemyselnej škole technickej v Bardejove.